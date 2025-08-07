یک مصوبه و انحلال چند سازمان در وزارت جهاد کشاورزی؛ مجلس ورود کرد

حامد یزدیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به تبعات مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر تغییر ساختار وزارت جهاد کشاورزی و انحلال سازمان‌های زیرمجموعه آن، به‌ویژه سازمان منابع طبیعی، اظهار کرد: این مصوبه که طی چند روز اخیر به دست نمایندگان رسیده نه‌تنها سازمان منابع طبیعی بلکه بخش عمده‌ای از ساختار وزارت جهاد کشاورزی را به‌طور کامل متلاشی کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه بیشتر سازمان‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان حفظ نباتات، سازمان شیلات و سازمان دامپزشکی منحل شده و وظایف آن‌ها یا به بدنه وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده یا به دستگاه‌های دیگر و بخش خصوصی واگذار شده است.

نماینده مردم اصفهان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کوچک‌سازی و چابک‌سازی وزارت جهاد کشاورزی از تکالیف برنامه‌های توسعه‌ای کشور است، خاطرنشان کرد: برخی وظایف حاکمیتی این وزارتخانه به‌ویژه در شرایط کنونی کشور به هیچ عنوان قابل واگذاری به بخش خصوصی یا دیگر نهادها نیست.

یزدیان افزود: به جای تمرکز بر افزایش بهره‌وری که باید هدف اصلی باشد، این مصوبه وظایف کلیدی سازمان‌هایی مانند منابع طبیعی را به بخش‌های مختلف، از جمله سازمان محیط‌زیست و بدنه وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرده این در حالی است که سازمان‌هایی مانند حفظ نباتات و دامپزشکی دارای وظایف بین‌المللی مشخصی هستند که الزامات جهانی برای آن‌ها تعریف شده است.

وی تصریح کرد: متأسفانه مصوبه شورای عالی اداری بدون توجه به الزامات و تعهدات بین‌المللی، این سازمان‌ها را حذف کرده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست با انتقاد از روند تصمیم‌گیری این مصوبه تأکید کرد: نظرات دستگاه تخصصی یعنی وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان در این تغییرات ساختاری لحاظ نشده است.

به گفته یزدیان، در ماه‌های اخیر جلساتی بین سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت جهاد کشاورزی برگزار شده و توافقاتی نیز در خصوص ساختار این وزارتخانه حاصل شده بود اما هیچ‌کدام از این توافقات در مصوبه نهایی شورای عالی اداری دیده نشده است.

تصویب و ابلاغ مصوبه پرحاشیه بدون اخذ نظر مجلس و وزارت جهاد

وی این اقدام را یک تصمیم کامل یک‌طرفه از سوی سازمان امور اداری و استخدامی توصیف کرد و افزود: مصوبه شورای عالی اداری بدون هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و حتی بدون اخذ نظر مجلس و کمیسیون تخصصی مربوطه به تصویب رسیده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هم وزیر جهاد کشاورزی و هم بدنه سازمان منابع طبیعی با این مصوبه مخالف هستند، اظهار کرد: این تغییرات ساختاری می‌تواند تبعات بسیار منفی به دنبال داشته باشد.

یزدیان افزود: این مصوبه غیرقابل قبول است زیرا برخی از وظایف این سازمان‌ها در برنامه هفتم توسعه کشور به صراحت ذکر شده اما این مصوبه به‌گونه‌ای تنظیم شده که در عمل این سازمان‌ها را منحل کرده است.

قول مساعد رئیس مجلس برای جلوگیری از اجرای مصوبه

وی به اقدام مجلس در واکنش به این مصوبه اشاره کرد و گفت: صبح دیروز جلسه‌ای فوری در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست برگزار شد و بلافاصله نامه‌ای به رئیس مجلس ارسال کردیم تا این مصوبه متوقف شود. رئیس مجلس نیز قول مساعد دادند که جلوی اجرای این بخشنامه گرفته شده و اقدامات لازم برای بازنگری آن انجام شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست، این مصوبه را به تعرض علیه امنیت غذایی کشور تشبیه کرد و گفت: این مصوبه در ۲۱ خردادماه و دو روز قبل از تعرض اسرائیل به تصویب رسیده و به نظر من، گویی جنگی علیه امنیت غذایی کشور آغاز شده است.

مصوبه شورای عالی اداری خیانت به امنیت غذایی کشور است

یزدیان خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که تصمیم‌گیری بدون نظر دستگاه‌های تخصصی و نخبگان در حوزه‌ای به این مهمی که مستقیم به امنیت غذایی مردم مرتبط است، تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت.

وی تأکید کرد: مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی خود از جمله تذکر، پرسش و در نهایت استیضاح، موضوعات را پیگیری خواهد کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون کشاورزی از ابتدای دوره دوازدهم مجلس برنامه‌ریزی کرده‌ایم که اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه کشاورزی را با جدیت پیگیری کنیم. این برنامه از نظر کلی بسیار جامع و مناسب تدوین شده و ما با رصد دقیق شاخص‌های آن، تلاش می‌کنیم از چنین تصمیمات ناگواری جلوگیری کنیم.

یزدیان با تأکید بر اینکه کوچک‌سازی و چابک‌سازی وزارت جهاد کشاورزی باید با تدبیر و هماهنگی انجام شود، تصریح کرد: ما با هرگونه اقدام بی‌برنامه و بدون هماهنگی که ساختار این وزارتخانه را به خطر بیندازد، مخالفیم و آن را خیانت به بخش کشاورزی کشور می‌دانیم. حتماً جلوی اجرای این مصوبه را خواهیم گرفت و اجازه نمی‌دهیم این اتفاق رخ دهد.