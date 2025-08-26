به گزارش خبرنگار مهر، رضا نژاداحمدی صبح سهشنبه در نشست خبری اظهار کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با وجود محدودیتهای موجود، تلاش میکند تا نقش خود را در تأمین امنیت غذایی کشور به بهترین شکل ایفا کند.
وی تأکید کرد: این شرکت بهعنوان بخشی از دولت، نقش بزرگی در تأمین امنیت غذایی دارد و یکی از مؤلفههای اصلی آن، تغذیه گیاهان و تولید محصولات سالم، باکیفیت و با عملکرد بالا است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی اصفهان با اشاره به تبلیغات منفی علیه فعالیتهای دولت، گفت: متأسفانه برخی تلاش میکنند دستاوردهای بزرگ کشور را کوچک جلوه دهند در حالی که در ۴۷ سال گذشته، کارهای عظیمی انجام شده و حتی یک وجب از خاک کشور به دشمن واگذار نشده است.
نژاداحمدی افزود: در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، ایران در مقایسه با بسیاری از کشورها وضعیت مطلوبی دارد.
وابستگی ۵۰ درصد تولید جهانی غذا به کودهای شیمیایی
وی خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد تولید محصولات کشاورزی جهان به کودهای شیمیایی وابسته است و اگر این کودها به دست کشاورزان نرسد، تولید جهانی غذا تا ۵۰ درصد کاهش مییابد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اصفهان افزود: این شرکت طبق اساسنامه خود وظیفه برنامهریزی، تولید، تأمین، تدارک، حملونقل و توزیع انواع کودهای کشاورزی، سموم دفع آفات نباتی و ماشینآلات کشاورزی را بر عهده دارد.
نژاداحمدی ادامه داد: اگرچه بخشهایی مانند تولید سموم به بخش خصوصی واگذار شده اما تأمین کودهای پایه همچنان بر عهده این شرکت است.
تکلیف تأمین افزون بر ۷۶ هزار تن کود شیمیایی یارانهای برای استان اصفهان
وی درباره فعالیتهای شرکت در استان اصفهان توضیح داد: تکلیف وزارت جهاد کشاورزی برای استان اصفهان، تأمین ۷۶ هزار و ۹۶۰ تن کود شیمیایی است که شامل ۶۲ هزار و ۵۶۰ تن کود اوره، ۹ هزار و ۳۲ تن کود فسفاته و پنج هزار و ۳۴۸ تن کود پتاسه است.
نژاداحمدی با بیان اینکه امسال تاکنون ۳۱ درصد از این تکلیف محقق شده است، ابراز کرد: این آمار شامل ۳۴.۵ درصد کود اوره، ۲۸ درصد کود فسفاته و ۸۲ درصد کود پتاسه است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان افزود: توزیع کودها بر اساس الگوی کشت و از طریق سامانهای انجام میشود که شفافیت و بهرهوری را افزایش میدهد.
کمبود گاز پتروشیمیها تولید کود را مختل کرد
نژاداحمدی به چالشهای موجود در تأمین کود اشاره کرد و گفت: ناترازی انرژی بهویژه کمبود گاز برای پتروشیمیها، تولید کود را در سال گذشته مختل کرد؛ همچنین افزایش قیمت کود از ۳۹۵ هزار تومان به حدود ۶۹۸ هزار تومان در سال جاری توسط پتروشیمیها، مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: با وجود یارانههای دولتی، همچنان ۵۶ درصد هزینه کودها یارانهای است اما تحریمها و مشکلات اقتصادی، تأمین کود را دشوار کرده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان با اشاره به نقش نظارتی این شرکت، تأکید کرد: کودهای تقلبی و غیراستاندارد میتوانند به اقتصاد کشاورزان و امنیت غذایی کشور آسیب بزنند.
نژاداحمدی گفت: ما با ۱۵۴ کارگزار در استان همکاری میکنیم که کودهای یارانهای را از طریق انبارهای مجاز توزیع میکنند. قاچاق این کودها جرم محسوب میشود و با متخلفان برخورد خواهد شد.
