مرتعداران اصفهان خواستار جلوگیری از انحلال سازمان منابع طبیعی شدند

صفر علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اینجانب به نمایندگی از تعاونیهای فعال و ۳۰ هزار خانوار مرتعدار استان اصفهان مراتب نگرانی عمیق و مخالفت جدی خود را با ابلاغ سند اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی اعلام میداریم.
وی افزود: این سند که در ظاهر برای بهبود بهرهوری و چابکسازی تدوین شده، در عمل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را منحل کرده و یکپارچگی مدیریت سرزمین را فرومیپاشد.
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصفهان خاطرنشان کرد: بر اساس تحلیلهای کارشناسی و تجربه میدانی، این سند پیامدهای فاجعهبار برای حکمرانی سرزمین ایران دارد.
تشدید تعارض منافع و فساد با اجرای سند اصلاح ساختار جهاد کشاورزی
علیمردانی ادامه داد: این سند ساختار متمرکز مدیریت منابع طبیعی را که توسط سازمان منابع طبیعی با مسئولیت ملی انجام میشد، نابود کرده و ساختارهای استانی چندپاره با رویکردهای متعارض را جایگزین میکند؛ همچنین وظایف حاکمیتی و اجرایی میان وزارت جهاد کشاورزی با رویکرد بهرهبرداری و سازمان حفاظت محیط زیست با رویکرد حفاظتی تقسیم شده که تعارض منافع را تشدید میکند.
علیمردانی با بیان اینکه واگذاری امور به بخش خصوصی و واحدهای استانی بدون بسترهای قانونی و نظارتی به بهرهبرداری ناپایدار، تخریب منابع و افزایش فساد منجر میشود، تصریح کرد: این مصوبه ظرفیت کشور در مدیریت بحرانهایی مانند سیل، خشکسالی، آتشسوزی جنگلها و فرونشست زمین را تضعیف میکند زیرا نهاد ملی هماهنگکنندهای با اختیارات اجرایی وجود نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: این سند با قوانین جاری از جمله قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مغایرت دارد و ابهام حقوقی و ناپایداری اجرایی ایجاد میکند.
لزوم احیای جایگاه سازمان منابع طبیعی کشور
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصفهان با بیان اینکه این مصوبه تهدیدی برای امنیت زیستمحیطی، پایداری منابع، آمایش سرزمین و حقوق نسلهای آینده است، ابراز کرد: ما خواستار توقف فوری اجرای این سند و بازنگری کامل آن با مشارکت تشکلهای تخصصی، نخبگان، دانشگاهیان و نهادهای مستقل هستیم.
علیمردانی افزود: جایگاه سازمان منابع طبیعی باید به عنوان نهادی ملی و یکپارچه با اختیارات اجرایی و نظارتی احیا شود.
وی تاکید کرد: تدوین سند حکمرانی ملی سرزمین مبتنی بر اصول علمی، قوانین ملی و تجارب جهانی و برگزاری نشستهای تخصصی با حضور نمایندگان دولت، مجلس، جامعه علمی و تشکلهای مدنی پیش از هر تغییر ساختاری ضروری است.
اجرای شتابزده مصوبه پیامدهای جبرانناپذیری دارد
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصفهان با اشاره به اینکه حفظ انسجام مدیریتی منابع طبیعی مسألهای حیاتی برای بقا، تابآوری و آینده ایران است، اظهار کرد: اجرای شتابزده این مصوبه به فروپاشی نظم مدیریتی سرزمین و پیامدهای جبرانناپذیر منجر خواهد شد.
علیمردانی با اشاره به تجربه کشورهای مانند آلمان و آمریکا گفت: در این کشورها مدیریت منابع طبیعی مبتنی بر یکپارچگی نهادی، شفافیت و استقلال تصمیمگیری است و تشکیل تعاونیها و اتحادیههای تخصصی منابع طبیعی با مشارکت بهرهبرداران، الگویی موفق است که باید در ایران تقویت شود اما حالا سازمان منابع طبیعی نقش سیاستگذاری خود را از دست میدهد که به کاهش اثربخشی برنامههای حفاظتی و افزایش شکاف میان مردم و دولت منجر میشود.
وی اظهار کرد: حتی با اشاره به مشارکت جوامع محلی، این مشارکت در سطح اجرا باقی مانده و به سیاستسازی و تصمیمگیری راه نیافته است.
مدیرعامل اتحادیه منابع طبیعی و مرتعداران استان اصفهان افزود: اجرای این مصوبه بدون بازنگری، بدون تعیین مرجع هماهنگکننده و بدون بسترهای قانونی برای مشارکت واقعی آینده منابع طبیعی و محیطزیست کشور را به خطر میاندازد.
علیمردانی افزود: منابع طبیعی ایران امروز بیش از هر زمان نیازمند حکمرانی یکپارچه، مشارکتی و مبتنی بر علم و تجربه است و هر تصمیمی که از این اصول فاصله بگیرد، چالشها را چند برابر خواهد کرد.
