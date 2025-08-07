به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «لیو بینگوی» سخنگوی سفارت چین در آمریکا گفت که تلاشهای واشنگتن برای مجبور کردن پکن به قطع همکاری با مسکو به هیچ نتیجهای منجر نخواهد شد.
وی تأکید کرد که جامعه بینالمللی، از جمله چین، در چارچوب قوانین بینالمللی با روسیه همکاری عادی دارد و این همکاری را «مشروع و معقول، بدون آسیب به هیچ شخص ثالثی و شایسته احترام و حمایت» میداند.
این دیپلمات چینی خاطرنشان کرد که پکن همواره با «تحریمهای یکجانبه غیرقانونی و غیرقابل توجیه» و «صلاحیت قضایی فرامرزی» اعمال شده توسط آمریکا مخالف بوده است.
«لیو بینگوی» تأکید کرد که «در جنگهای تعرفهای هیچ برندهای وجود ندارد و اجبار و فشار راه به جایی نخواهد برد».
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین موضعگیری اعلام کرد که دولتش در حال بررسی اعمال تعرفههایی علیه چین مشابه تعرفههای اعمال شده علیه هند به دلیل خرید نفت روسیه است.
کاخ سفید روز چهارشنبه از اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر هند، طبق دستور اجرایی ترامپ، خبر داد و مدعی شد که دهلی نو «به طور مستقیم یا غیرمستقیم از روسیه نفت وارد میکند».
نظر شما