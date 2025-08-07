۳۰۰ جهادگر فارسی ارائه کننده خدمات سلامت به زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسین صمصام ضمن اشاره به تجهیز و راهاندازی ۱۰ درمانگاه جهادی به همت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و بسیج جامعه پزشکی استان فارس در ایام اربعین حسینی در کشور عراق گفت: امسال نیز همانند سالهای گذشته، قرارگاه اربعین بسیج جامعه پزشکی استان فارس در اردیبهشت امسال تشکیل شد که با اعلام فراخوان، حدود ۸۰۰ جهادگر سلامت استان فارس برای حضور در مراسم اربعین حسینی (ع) داوطلب شدند که از این تعداد ۳۰۰ نفر بر اساس ساختار و نیازمندیهای درمانگاههای جهادی انتخاب و برای خدمت در ۱۰ درمانگاه جهادی شبانهروزی سازماندهی شده اند.
وی ادامه داد: با توجه به تجربه سال گذشته، فعالیتهای امسال نیز به صورت موکب محوری دنبال میشود و تلاش بر این است که با همافزایی و ارتباط بیشتر با ستاد عتبات عالیات استان، در سالهای آینده، همه موکبهای استان فارس، خدمات بهداشتی و درمانی به زائرین اربعین حسینی (ع) ارائه دهند.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان فارس افزود: به پاس زنده نگه داشتن یاد و نام و ایثارگریهای شهدای استان فارس، این خدمات به نیابت از ۱۵ هزار شهید استان فارس و شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونیستی، ارائه میشود.
سرهنگ صمصام گفت: همه تلاش جهادگران سلامت، بر این اساس است که خدمات با کیفیت و استاندارد بهداشتی درمانی در مسیر اربعین حسینی (ع) به صورت جهادی و مردمی به زائرین ارائه شود تا تمرینی برای زمان ظهور امام عصر (عج) و تشکیل دولت کریمه مهدوی و تبدیل تمدن بشری به تمدن توحیدی باشد.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان فارس تصریح کرد: با استقبال و همت مدیران مراکز درمانی استان فارس، هر درمانگاه جهادی از سوی دو مرکز درمانی استان، پشتیبانی و حمایت میشود که تجهیزات موردنیاز در این زمینه تهیه و به کشور عراق ارسال شده است.
نظر شما