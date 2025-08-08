ثبت نام بیش از ۱۶۵ هزار نفر از فارس برای زیارت اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد اربعین حسینی استان فارس گفت: جلسات استانی ستاد اربعین به منظور پیگیری امور مرتبط با زائرین و مراسم پیاده روی اربعین حسینی (ع) به طور منظم و با حضور همه دستگاه‌ها، نهادها و ادارات عضو ستاد اربعین استان به طور منظم و مرتب تشکیل می‌شود و امور را هماهنگی و پیگیری می‌کند.



وی از برگزاری هفت جلسه ستاد اربعین استان فارس تاکنون خبر داد و افزود: دبیرخانه ستاد اربعین استان فارس مستقر در معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری موارد مرتبط با زائران و امور اربعین را پیگیری و رصد می‌کند.



استاندار فارس افزود: ۱۲۲ موکب اربعینی با هماهنگی‌های صورت گرفته در کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد اربعین استان و با دریافت مجوزهای لازم، به زائران اربعینی از استان فارس و تمام نقاط کشور خدمات رسانی می‌کنند.



امیری گفت: مواکب اربعینی استان در مسیر بین شیراز تا شلمچه، مرز شلمچه، شهر کربلا، مسیر بین نجف و کربلا، شهر نجف و شهرهای کاظمین و سامرا مستقر می‌باشند و به زائران عزیز خدمات رسانی می‌کنند.



امیری با اشاره به اینکه استان فارس معین مرز شلمچه و خرمشهر در ایام اربعین می‌باشند، ادامه داد: به همین منظور موکب دائمی حضرت احمد ابن موسی (ع) در زمینی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع ساخته شده و در اربعین امسال به بهره برداری رسید که این موکب علاوه بر ایام اربعین در سایر مواقع سال هم در خدمت زائران عتبات عالیات قرار می‌گیرد.



وی ادامه داد: به منظور خدمت رسانی به زائران اربعین بیش از ۶۰۰ نفر نیرو به همراه ۱۳۵ دستگاه ماشین آلات در مرز شلمچه مستقر شده اند تا به همه زائرانی که از این مرز به مقصد پیاده روی اربعین عبور می‌کنند خدمات مورد نیاز را ارائه کنند.



استاندار فارس افزود: به منظور اعزام زائران اربعین به مرزها، کمیته خدمات حمل و نقل و سوخت ستاد اربعین استان تمهیدات ویژه ای اندیشیده است و به همین منظور ۲۵۰ دستگاه اتوبوس در اختیار اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس در اختیار ادارات، کارخانجات و سایر بخش‌ها نیز به خدمت گرفته شده اند تا بتوانند کار انتقال زائران محترم به مرز و برگشت آن‌ها را به خوبی انجام دهند.



امیری همچنین با اشاره به پیشتازی استان فارس در ارائه خدمات پروازی به زائرانی که تمایل دارند به صورت هوایی به کشور عراق سفر کنند، گفت: استان فارس تنها استان در کشور است که از سه فرودگاه، پروازهای ویژه اربعین را برقرار نموده است؛ به همین منظور از سه فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز، لامرد و لار پروازهای ویژه اربعین صورت می‌گیرد.



وی با اعلام این که قیمت فروش بلیط از فرودگاه‌های استان به مقصد فرودگاه نجف در کشور عراق ۱۵ میلیون تومان است، گفت: زائران اربعین می‌توانند به صورت یکسره و با قیمت هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نیز بلیط را تهیه کنند.



رئیس ستاد اربعین استان فارس افزود: تاکنون ۱۶۵ هزار نفر متقاضی زیارت اربعین از استان فارس در سامانه سماح ثبت نام کرده اند و انتظار می‌رود جمعیتی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر از استان فارس در مراسم راهپیمایی عبادی و سیاسی اربعین شرکت کنند.

امیری از تشکیل و فعالیت گروه‌های جهادی راهنمایان اربعینی در تمامی مرزها و شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا به منظور کمک به زائران اربعین خبر داد و گفت: به همین منظور یکصد نفر از خادمان افتخاری از استان فارس در شهر نجف مستقر شده اند و خادمان استان‌های یزد، البرز، کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نیز در این امر با استان فارس همراهی دارند.



وی با بیان این که ۱۳ پایگاه توسط استان فارس در شهر نجف راه اندازی شده است، ادامه داد: مسئولیت ستاد شهر نجف، امداد، گمشدگان و بازرسی شهر نجف و حراست شهر سامرا نیز بر عهده استان فارس است که به خوبی در حال انجام وظیفه نسبت به زائران اربعین حسینی هستند.



استاندار فارس همچنین از برنامه ریزی لازم به منظور برگزاری مراسم پیاده روی دلدادگان و جاماندگان اربعین حسینی در شیراز و همه شهرستان‌ها و نقاط استان فارس خبر داد و تصریح کرد: هم استانی‌های عزیزی که توفیق حضور در پیاده روی اربعین در کشور عراق را نداشته اند می‌توانند در مراسم پیاده روی دلدادگان و جاماندگان اربعین حسینی شرکت و مراتب ارادت و علاقه خود را به مکتب انسان ساز سیدالشهدا (ع) نشان دهند.