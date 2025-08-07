جواد اشعری در گفت‌وگو با مهر با اشاره به برنامه‌ریزی این شورا برای حضور منسجم خادمان حسینی در ایام اربعین، اظهار کرد: امسال نیز همانند سنوات گذشته، کاروانی متشکل از ۳۱۳ نفر از دلدادگان حضرت سیدالشهدا (ع) از شهر مقدس قم به همراه مهمانانی از استان‌های مختلف کشور به کربلای معلی اعزام می‌شوند.

وی افزود: این کاروان که به عنوان کاروان خادمان بین‌الحرمین شناخته می‌شود، با هدف مشارکت در عملیات جاروکشی و پاکسازی مسیر زائران حسینی در ایام اربعین، به همت شورای هیئات مذهبی استان قم و با همراهی جمعی از فعالان فرهنگی و مذهبی سامان‌دهی شده است.

اشعری با اشاره به تنوع جغرافیایی اعضای این کاروان خاطرنشان کرد: در این گروه، علاوه بر زائران و خادمان قمی، افراد دیگری از استان‌های اصفهان، تهران، سمنان، یزد، اردبیل، همدان، آذربایجان شرقی، کرمان، مازندران و گیلان حضور دارند که همگی با انگیزه خدمت به زائران اربعین، به این حرکت معنوی پیوسته‌اند.

مسئول شورای هیئات مذهبی استان قم با بیان اینکه این کاروان در قالب چهار دستگاه اتوبوس و تعدادی خودروی شخصی به سمت عراق حرکت خواهد کرد، تصریح کرد: اعزام خادمان طی روزهای آینده انجام می‌شود و تمامی مقدمات لازم برای اسکان، تغذیه و هماهنگی‌های میدانی در کربلا تدارک دیده شده است.

اشعری در پایان تأکید کرد: هدف اصلی از این برنامه، ترویج فرهنگ خدمت بی‌منت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و تقویت انسجام میان هیئات مذهبی سراسر کشور در جریان حماسه بزرگ اربعین حسینی است.