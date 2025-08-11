خبرگزاری مهر، گروه استانها: در دنیای پرهیاهوی امروز، که رسانهها لحظه به لحظه رخدادها را مخابره میکنند و تحلیلها و خبرها، زندگی روزمره ما را احاطه کردهاند، گاه پدیدههایی رخ میدهند که از جنس دیگری هستند. پدیدههایی که نه با منطق مادی قابل سنجشاند و نه با معیارهای رایج اقتصادی و سیاسی قابل تحلیل.
یکی از این پدیدههای بینظیر، راهپیمایی عظیم اربعین است. هر سال، میلیونها عاشق و دلداده، فارغ از رنگ، نژاد، ملیت و طبقه اجتماعی، عازم سرزمینی میشوند که بوی تاریخ، عشق و ایثار میدهد، بوی کربلا میدهد.
این راهپیمایی باشکوه تنها یک حرکت جمعی نیست، بلکه یک اتفاق و رخداد عظیم و استثنایی است؛ اتفاقی که با روح و جان میلیونها انسان گره خورده است .۱
میلیونها زائر، با پای پیاده و با تکیه بر کرامت، عشق و میزبانی بیبدیل مردمی در یک سرزمین دیگر، به کربلا میرسند و این تنها همت مردم عراق است که بدون هزینههای گزاف دولتی، این دریای انسانها را اسکان میدهد، تغذیه میکند و از آنها پذیرایی میکند. این تفاوت، نه تنها یک آمار، بلکه یک گواهی بزرگ بر قدرت عشق، ایمان و اراده مردمی است که به ندای «هل من ناصر ینصرنی» امام حسین (ع) پاسخ میدهند.
فرشتگان شانه به شانه زائران در راهپیمایی اربعین گام برمیدارند
پیادهروی اربعین تنها یک حرکت جمعی و همایش بزرگ انسانی نیست، بلکه یک اتفاق و رخداد عظیم و استثنایی است؛ اتفاقی که با روح و جان میلیونها انسان گره خورده است. اربعین، تنها تکرار یک واقعه تاریخی نیست، بلکه تجلی مداوم یک فرهنگ، یک مکتب و یک آرمان است که در رگهای بشریت جریان دارد.
اینجا، نه تنها انسانها، بلکه گویی فرشتگان نیز شانه به شانه زائران، در این مسیر نورانی گام برمیدارند و عطر بهشتی ایثار و فداکاری را در فضا میپراکنند.
حسین یکی از زائران اربعین حسینی که در پیاده روی نجف به کربلا شرکت کرده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای بار اول در این مراسم شرکت میکند، گفت: من سال قبل اعتقادی به این مراسم نداشتم ولی وقتی ظلمهای رژیم صهیونیستی به مردم غزه را دیدم، متوجه شدم تنها جایی که میتوانم در برابر این ظالمان بایستم، فقط راهپیمایی اربعین است.
وی با بیان این نکته در این مسیر فقط عشق به سیدالشهدا (ع) دیده میشود، ادامه داد: واقعاً حس میکنی هر قدم در این مسیر حرکت به سوی پرچم امام حسین (ع) است و این یعنی عاقبت بخیری.
خانم جوانمردی که میانسال قرار دارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دکتر من را برای این سفر منع کرده بود، گفت: من با خودم فکر کردم مگر چقدر میخواهم عمر کنم که ارزش این را داشته باشد که در راه امام حسین (ع) قدم برندارم.
وی ادامه داد: من دو فرزندم جانباز جنگ هستند و آنان را با عشق و با رضایت قلبی برای دفاع از انقلاب و اسلام به جبهه فرستادم و خودم هم میخواهم در این مسیر تا آخرین نفس حرکت کنم.
آقای جوانی که همراه با دو کودک خردسال خود در مراسم راهپیمایی اربعین شرکت کرده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه وقتی دیدم رژیم صهیونیستی اینگونه به خاک کشور تجاوز کرد و کودکان را به شهادت رساند، تصمیم گرفتم با فرزندان در این مسیر قدم بردارم، گفت: حضورم با خانواده یعنی تمام زندگیام فدای امام حسین (ع).
راهپیمایی اربعین حرکتی فراتر از تاریخ برای اهتزاز پرچم اسلام
حجتالاسلام والمسلمین محمدصادق یوسفعلی، مدرس حوزههای علمیه فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ریشههای عمیق تاریخی و الهی پیادهروی اربعین، این رویداد عظیم را نه مختص امروز و دیروز، بلکه بزرگداشتی برای بشریت و انسانیت دانست.
وی با تأکید به نمونههای بیبدیل ایثار از عاشقان اربعین، ابعاد جهانی این حرکت معنوی را تشریح کرد و افزود: اربعین مقدمهای بر ظهور امام زمان (عج) و جهانی شدن معرفت به امام حسین (ع) است.
حجت الاسلام یوسفعلی به نمونههایی از این عشق و ارادت اشاره کرد و گفت: یک بانوی هلندی یک سال پسانداز خود را خرج اربعین میکند؛ یک خانواده عراقی خانه خود برای پذیرایی از زائران سیدالشهدا (ع) میفروشند و پیرزنها و پیرمردانی که با فروش داراییهای خود به زائران خدمت میکنند، تنها نمونههایی از عشق و ارادت بیکران به رویداد تاریخی اربعین است، چون این افراد راهپیمایی اربعین را امری الهی میدانند.
مدرس حوزههای علمیه فارس با استناد به روایات اظهار کرد: اهمیت رویداد اربعین را از آنجا میتوان دریافت که امام صادق (ع) برای زائران اربعین دست به دعا شدهاند و در روایاتی نیز آمده است که چهار هزار فرشته به استقبال و بدرقه زائران سیدالشهدا (ع) میشتابند.
حجت الاسلام یوسفعلی همچنین به حضور پرشور مردم متدین و غیور عراق در این راهپیمایی اشاره کرد و گفت: قیام امام حسین (ع) یک رویداد جهانی است که باید قبل از ظهور امام زمان (عج) به طور گستردهتری شناخته و ترویج شود تا آمادگی لازم برای ظهور فراهم گردد و بر همین اساس است که امام زمان (عج) پس از ظهور خود را فرزند حسین (ع) معرفی خواهند کرد.
شمر زمان، ترامپها و نتانیاهوها هستند
مدرس حوزههای علمیه فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مظلومیت مردم غزه اظهار کرد: در جهان امروز غزه و مردم مظلوم آن دچار مشکلات و بحران جدی شدهاند و دنیا چشم خود را به روی این ظلم و جنایت بسته است.
یوسفعلی ادامه داد: شمر زمان ترامپ و نتانیاهو هستند که در غزه کشتار و خونریزی به راه انداختهاند و این رفتار ضد انسانیت است. اگر این مردم مظلوم صبر پیشه میکنند آن را از حضرت زینب (س) آموختهاند، بنابراین مردم باید شمر زمان خود را بشناسند و فریب نخورند.
