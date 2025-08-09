خبرگزاری مهر، گروه استانها: هر ساله با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، میلیونها زائر از اقصی نقاط جهان برای شرکت در این همایش عظیم، راهی کربلای معلی میشوند.
مرز شلمچه، به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای زمینی، در این ایام شاهد حضور پرشور و گسترده زائران است.
در کنار شور و اشتیاق حسینی، این حجم عظیم از تردد، چالشهایی را نیز در زمینه حفظ نظافت و بهداشت محیط به همراه دارد. در این میان، پاکبانان ایثارگر، با وجود گرمای طاقتفرسای تابستان خوزستان، نقشی بیبدیل در حفظ پاکیزگی این مرز ایفا میکنند.
در پس شور و هیجان این سفر معنوی، نبردی خاموش اما حیاتی در جریان است. نبردی که قهرمانان آن، پاکبانانی هستند که در دمای بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد و در مواجهه با حجم بیسابقه زبالهها، بیوقفه برای حفظ پاکیزگی و سلامت زائران تلاش میکنند.
داستان ایثار پاکبانانی که در اوج سختی، غبار از مسیر میلیونی زائران اربعین میزدایند و با هر جارو، عطر پاکی را نثار قدمهایشان میکنند، داستان پر از صبر و از خودگذشتگی کسانی است که زیارتشان، در گرو آسایش زائران است.
فعالیت پاکبانان در مرز شلمچه در ایام اربعین، با چالشهای بسیاری همراه است، دمای هوا در منطقه شلمچه در فصل تابستان به شدت بالا میرود و اغلب از ۵۰ درجه سانتیگراد نیز فراتر میرود. این گرما، به همراه رطوبت بالا، کار را برای پاکبانان بسیار دشوار و طاقتفرسا میکند. آنها مجبورند ساعتها زیر نور مستقیم خورشید، به جمعآوری زباله و نظافت محیط بپردازند.
با توجه به تردد میلیونی زائران، حجم زبالههای تولیدی در مرز شلمچه به طور چشمگیری افزایش مییابد. این امر نیازمند تلاش مضاعف و بیوقفه پاکبانان برای جمعآوری و انتقال زبالهها است تا از انباشت آنها و بروز مشکلات بهداشتی جلوگیری شود.
پاکبانان بیادعاترین خادمان امام حسین (ع)
پاکبانان این مردان بی ادعا در ایام اربعین، مجبورند شیفتهای کاری طولانی و نفسگیری را تحمل کنند. آنها اغلب از سحر تا پاسی از شب در حال فعالیت هستند تا از نظافت مداوم محیط اطمینان حاصل کنند. کار در گرمای شدید و در معرض انواع آلودگیها، خطر ابتلاء به بیماریهای مختلف و گرمازدگی را برای پاکبانان افزایش میدهد. در برخی موارد نیز کمبود امکانات و تجهیزات مناسب، میتواند بر دشواری کار پاکبانان بیفزاید.
حسین یکی از پاکبانان حاضر در مرز شلمچه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای سال سوم در این مسیر قدم بر میدارم، گفت: از امام حسین (ع) هیچ چیز نمیخواهم فقط امام حسین (ع) هوای زن و فرزندم را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه خدمت در این راه خستگی ندارد، افزود: واقعاً ما ساعت کاری برایمان اهمیتی ندارد و هر زمان که بتوانیم به عشق آقا ابوالفضل (ع) خدمت میکنیم.
حضور و فعالیت مستمر پاکبانان در مرز شلمچه، نقشی حیاتی دارد، جلوگیری از انباشت زباله و پاکیزگی محیط، نقش مهمی در پیشگیری از شیوع بیماریها و حفظ سلامت زائران دارد. حفظ محیطی تمیز و پاکیزه، تجربه سفر را برای زائران دلنشینتر میکند و به آنها احساس آرامش و احترام میدهد و این پاکیزگی در مرز شلمچه، نشاندهنده نظم و توجه به بهداشت در کشور و ارائهدهنده تصویری مثبت از ایران به زائران خارجی است.
وقتی در مرز شلمچه جارو می زنم انگار دارم صحن حرم را تمیز میکنم
آقا جواد یکی دیگر از پاکبانان شیرازی فعال در مرز شلمچه در گفتگو با خبرنگار مهر، از عشق به این کار برای خدمت در راه امام حسین (ع) گفت و افزود: هرساله به عنوان داوطلب خودم را به مرز شلمچه میرسانم تا غبار از زیر پای زائران امام حسین (ع) بردارم.
وی با بیان این نکته که وقتی جارو می زنم انگار دارم صحن حرم را تمیز میکنم، گفت: احساس میکنم با این کار امام حسین (ع) به من نگاه میکند و همین نگاه امام حسین (ع) برای من عاقبت بخیری است.
اما پاکبانان مرز شلمچه این مردان آفتابسوخته در ایام اربعین، قهرمانان گمنامی هستند که با تلاش بیوقفه و از خودگذشتگی، نقشی اساسی در تسهیل این کنگره عظیم ایفا میکنند. قدردانی و توجه به این عزیزان، کمترین کاری است که میتوان برای جبران زحمات طاقتفرسای آنها انجام داد.
حمایت از این قشر زحمتکش و فراهم آوردن امکانات و شرایط کاری بهتر برای آنها، باید همواره در اولویت قرار گیرد تا بتوانند با فراغ بال و بدون نگرانی، به خدمترسانی خود ادامه دهند.
۲۲۰ پاکبان شیرازی، بار سنگین ۱۰۰ تن زباله روزانه شلمچه را بر دوش میکشند
محمدحسن اسدی، شهردار شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح جزئیات خدماترسانی پاکبانان این مجموعه در ایام اربعین حسینی پرداخت و از تلاشهای بیوقفه آنان قدردانی کرد.
وی با اشاره به مسئولیت شهرداری شیراز در مدیریت پسماند، حمل و نقل و ایمنی مرز شلمچه بر اساس مصوبه کمیته خدمات کشوری، گفت: بیش از شش ماه است که در قالب کمیتههای دهگانه در حال فعالیت هستیم تا بهترین شرایط را برای زائران اربعین فراهم آوریم.
شهردار شیراز افزود: ۲۲۰ پاکبان شیرازی در بیش از ۲۰ روز در این موکب و در مرز شلمچه به زائران حسینی خدماترسانی خواهند کرد.
اسدی به حجم بالای عملیات نظافتی در مرز شلمچه اشاره کرد و گفت: روزانه حدود ۱۰۰ تن زباله توسط پاکبانان زحمتکش ما در مرز شلمچه حمل و مدیریت میشود.
وی با ابراز رضایت از بهبود شرایط نسبت به سالیان گذشته، ادامه داد: هر سال نسبت به سال گذشته، شرایط بهتر شده و امسال به نقطهای رسیدهایم که میتوانیم از بهرهبرداری رسمی مجموعه سخن بگوییم و در سال آینده با تجهیزات، امکانات و ابتکارات بیشتر، خدمات شایستهتری ارائه خواهد شد.
پاکبانان به عشق امام حسین (ع) خدمت میکنند
اسدی در بخش دیگری از سخنان خود، به شدت گرمای حاکم بر منطقه شلمچه و مناطق مرزی اشاره و بر دشواری حضور و فعالیت و خدماترسانی در این شرایط اقلیمی تأکید کرد.
وی با ستایش از روحیه جهادی پاکبانان، بیان کرد: در شرایط سخت در مرز شلمچه، پاکبانان عزیز با عشق و علاقه و ارادت به امام حسین (ع) و زائران سیدالشهدا (ع) مشغول خدمترسانی، تمیز کردن و جمعآوری زبالهها هستند.
شهردار شیراز با تأکید بر داوطلبانه بودن حضور بیش از ۲۲۰ پاکبان شهرداری در این منطقه، تصریح کرد: در شرایطی که دمای هوا در برخی روزها به بیش از ۵۰ درجه میرسد، این عزیزان بدون هیچ چشمداشتی و صرفاً با انگیزه قلبی و عشق به اهل بیت (ع) در حال خدمترسانی هستند و این فداکاری ستودنی است.
