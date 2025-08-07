فعالیت موکب احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) در کربلا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم جمالی از آغاز فعالیت موکب احمد بن موسی شاهچراغ (ع) از عصر پنجشنبه ۱۶ مرداد خبر داد و گفت: امسال برای سیزدهمین سال متوالی است که این موکب در کربلا فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه این موکب تا بعد از اربعین در کربلای معلی به زائران حسینی خدمت‌رسانی خواهد کرد، ادامه داد: ۸۰ نفر از خادمان این موکب به صورت تیم‌های تخصصی برای برپایی و خدمات‌دهی در موکب حضور دارند.

مدیر اجرایی موکب احمد بن موسی شاهچراغ (ع) با اشاره به اینکه این موکب هر ساله پذیرای عموم زائران اربعین از سراسر کشور و به‌خصوص استان فارس است، افزود: اسکان زائران، ارائه وعده‌های غذایی، میان‌وعده، حمام، خدمات پزشکی و درمانگاهی، داروخانه و برنامه‌های فرهنگی از جمله خدماتی است که امسال نیز در این موکب ارائه خواهد شد.

جمالی تصریح کرد: موکب احمد بن موسی (ع) یکی از بزرگترین موکب‌های اربعین در کربلای معلی است و هر شب هفت هزار نفر زائر را پذیرش کرده و اسکان می‌دهد.