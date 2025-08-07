  1. استانها
  2. فارس
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۲۵

فعالیت موکب احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) در کربلا آغاز شد

فعالیت موکب احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) در کربلا آغاز شد

شیراز- مدیر اجرایی موکب احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) از آغاز فعالیت این موکب در کربلای معلی خبر داد و گفت: امسال برای سیزدهمین سال متوالی این موکب در کربلا فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم جمالی از آغاز فعالیت موکب احمد بن موسی شاهچراغ (ع) از عصر پنجشنبه ۱۶ مرداد خبر داد و گفت: امسال برای سیزدهمین سال متوالی است که این موکب در کربلا فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه این موکب تا بعد از اربعین در کربلای معلی به زائران حسینی خدمت‌رسانی خواهد کرد، ادامه داد: ۸۰ نفر از خادمان این موکب به صورت تیم‌های تخصصی برای برپایی و خدمات‌دهی در موکب حضور دارند.

مدیر اجرایی موکب احمد بن موسی شاهچراغ (ع) با اشاره به اینکه این موکب هر ساله پذیرای عموم زائران اربعین از سراسر کشور و به‌خصوص استان فارس است، افزود: اسکان زائران، ارائه وعده‌های غذایی، میان‌وعده، حمام، خدمات پزشکی و درمانگاهی، داروخانه و برنامه‌های فرهنگی از جمله خدماتی است که امسال نیز در این موکب ارائه خواهد شد.

جمالی تصریح کرد: موکب احمد بن موسی (ع) یکی از بزرگترین موکب‌های اربعین در کربلای معلی است و هر شب هفت هزار نفر زائر را پذیرش کرده و اسکان می‌دهد.

کد خبر 6554061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها