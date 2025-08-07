به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مؤمنی، جانشین پلیس راهور فراجا، در گزارشی کامل از وضعیت تردد و تصادفات زائران اربعین حسینی در بازه ۱۲ روزه ۴ تا ۱۵ مردادماه، اعلام کرد: تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات در ۵ استان مرزی به ۸۷ نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش یک نفر (معادل ۱.۵ درصد) مواجه بوده است.

وی افزود: تعداد مجروحان این مدت ۱۹۲۶ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۳۹۰ نفری (معادل ۱۷ درصد) همراه بوده است.

سردار مؤمنی با تاکید بر علل اصلی بیش از ۸۹ درصد تصادفات فوتی و جرحی در استان‌های مرزی اربعین، علت‌هایی مانند عدم توجه به جلو، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، انحراف به چپ و تغییر مسیر ناگهانی را مهم‌ترین عوامل معرفی کرد.

وی همچنین به بازه‌های زمانی پرخطر وقوع تصادفات اشاره کرد و گفت: بیشترین تصادفات فوتی و جرحی در ساعات ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰ با سهم ۲۵ درصد، ۲۰:۰۰ تا ۲۴:۰۰ با سهم ۲۳ درصد و ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ با سهم ۱۹ درصد رخ داده است.

سردار مؤمنی مطرح کرد: افزایش سهم تصادفات در بازه‌های ۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۲:۰۰ تا ۴:۰۰ صبح نسبت به سال گذشته، ضرورت توجه ویژه، هوشیاری و استراحت کافی رانندگان و زائران برای جلوگیری از خستگی و خواب‌آلودگی را یادآور شد.

جانشین پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: استان ایلام با ۱۲ نفر فوتی، افزایش ۷ نفری معادل ۱۴۰ درصد، استان کردستان با ۱۵ نفر فوتی، افزایش ۵ نفری معادل ۵۰ درصد و استان آذربایجان غربی با ۲۱ نفر فوتی افزایش ۵ نفری معادل ۳۱ درصد نسبت به سال قبل، بیشترین افزایش فوتی‌ها را داشته‌اند.

سردار مؤمنی در ادامه اعلام کرد: حجم کل تردد وسایل نقلیه در بازه ۱۲ روزه ۴ تا ۱۵ مرداد بالغ بر ۳۸.۵ میلیون تردد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش یافته است. تردد اتوبوس‌ها با ۴۳۱ هزار تردد، ۱۹ درصد کاهش و تردد سواری و وانت‌ها با حدود ۳۲ میلیون تردد، ۱ درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته‌اند.

وی ادامه داد: استان‌های کردستان (۱۸٪ افزایش)،ایلام (۴٪ افزایش) و خوزستان (۲٪ افزایش) بیشترین رشد تردد را تجربه کردند، در حالی که استان‌های آذربایجان غربی و کرمانشاه به ترتیب کاهش ۱۸ و ۱۰ درصدی تردد داشتند.

این مقام مسئول اظهار کرد: همچنین در بازه زمانی یاد شده، ۴۷۲ هزار دستگاه وسیله نقلیه وارد محدوده مرزهای اربعین شده‌اند و طی ۷۲ ساعت گذشته، افزایش قابل توجهی به ویژه در مرزهای مهران و خسروی ثبت شده است.

سردار مؤمنی گفت: در بخش تردد زائران، سامانه سماح تا ساعت ۷ صبح ۱۶ مرداد، ثبت نام قطعی ۲.۷ میلیون نفر را ثبت کرده که ۱ درصد افزایش نسبت به سال گذشته دارد که ۵۹ درصد مرد و ۴۱ درصد زن هستند.

وی ادامه داد: بیشترین انتخاب مرزها به ترتیب مهران ۵۷٪، شلمچه ۲۳٪، خسروی ۱۰٪، چذابه ۷٪، هوایی ۳٪ و تمرچین، باشماق و دریایی هرکدام ۱٪ بوده است.

جانشین پلیس راهور فراجا مطرح کرد: آمار گذر مرزی از ۴ مرداد تا ساعت ۸:۰۰ صبح ۱۶ مرداد نشان می‌دهد ۲ میلیون و ۱۶۳ هزار نفر از کشور خارج شده‌اند که شامل ۲ میلیون و ۳۵ هزار ایرانی و ۱۲۸ هزار اتباع خارجی است. همچنین ۵۶۵ هزار نفر وارد کشور شده‌اند و حدود ۱.۶ میلیون زائر همچنان در عراق حضور دارند که معادل ۷۴ درصد کل زائران خارج شده است.

سردار مؤمنی افزود: از ساعت ۲۴:۰۰ بامداد ۱۵ مرداد تا ساعت ۷:۰۰ صبح ۱۶ مرداد، ۱۵۶ هزار نفر از مرزها خارج شده‌اند که سهم مهران ۷۷ هزار نفر، شلمچه ۴۳ هزار نفر، خسروی ۳۳ هزار نفر، چذابه ۸ هزار نفر و هوایی ۴ هزار نفر بوده است.

وی گفت: حدود ۷۵ درصد ثبت نام شدگان سامانه سماح تاکنون از مرزها خارج شده‌اند و حدود ۷۰۰ هزار نفر هنوز عزیمت نکرده‌اند. افزایش سهم خروج زائران از مرزهای خسروی و مهران طی ۴۸ ساعت گذشته نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در نهایت، سردار مؤمنی به کاهش آمار فوتی‌ها و مجروحان در مسیرهای منتهی به مرز مهران اشاره کرد و گفت: تعداد فوتی‌ها در این مسیر ۷ نفر بوده که نسبت به ۸ نفر سال قبل کاهش ۱۳ درصدی دارد. تعداد مجروحان نیز با ۳۷ نفر، کاهش ۴۶ درصدی نسبت به سال قبل داشته است. مجموع فوتی و مجروح در این مسیر ۴۴ نفر است که ۳۲ نفر و معادل ۴۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.