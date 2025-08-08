افزایش تردد زائران و کاهش تصادفات در چهاردهمین روز مأموریت اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدباقر سلیمی، معاون عملیات پلیس راهور فراجا گفت: تا ساعت ۸ صبح امروز جمعه ۱۷ مرداد، تعداد ثبت‌نام قطعی در سامانه سماح از مرز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر عبور کرده است که نسبت به همین روز قمری در سال گذشته، یک درصد افزایش را نشان می‌دهد. از میان این افراد، ۵۹ درصد مرد و ۴۱ درصد زن هستند.

طبق اعلام سردار سلیمی؛ ۵۶ درصد زائران مرز مهران را برای خروج انتخاب کرده‌اند. مرز شلمچه با ۲۳ درصد، خسروی با ۱۰ درصد، چذابه با ۷ درصد، مرزهای هوایی، تمرچین و باشماق و مرزهای دریایی در مجموع با ۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی افزود: امسال الگوی انتخاب مرزها نسبت به سال قبل تغییراتی داشته و شاهد رشد سهم مرزهای شلمچه، خسروی و چذابه و کاهش سه درصدی سهم مرز مهران هستیم. این روند در ۲۴ ساعت اخیر نیز ادامه یافته است.

وی گفت: براساس داده‌های سامانه سماح، استان تهران با ۱۶ درصد در رتبه نخست قرار دارد و استان خوزستان با ۱۲/۶ درصد در جایگاه دوم و استان اصفهان با ۱۰ درصد در رتبه سوم قرار دارند. سهم استان‌های مرزی از جمله ایلام نیز با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.

سردار سلیمی گفت: از تاریخ ۴ مرداد تاکنون، بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر زائر اربعین از کشور خارج و وارد کشور عراق شده‌اند. همچنین، تا صبح امروز، ۷۷۶ هزار نفر بازگشته‌اند. به این ترتیب، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر (معادل ۷۰ درصد از کل زائران) هنوز در عراق حضور دارند. همچنین بر اساس آمار، مرز مهران با ۴۶ درصد خروجی، بیشترین تردد را در میان مرزهای کشور به خود اختصاص داده است. پس از آن، مرز شلمچه با ۲۷ درصد، خسروی با ۱۳ درصد و چذابه با ۷ درصد قرار دارند. همچنین، از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه سماح، ۸۹ درصد موفق به خروج از کشور شده‌اند. حدود ۳۲۷ هزار نفر نیز همچنان در مسیر مرزها قرار دارند.

سردار سلیمی اعلام کرد: در بازه زمانی ۱۳ روز گذشته، مجموع ترددها در پنج استان مرزی کشور به بیش از ۴۲.۵ میلیون تردد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد کاهش داشته است. در این مدت، تردد اتوبوس‌ها ۱۶ درصد کاهش یافته و در مقابل، تردد خودروهای سواری و وانت با افزایش ۲/۵ درصدی همراه بوده است. استان کردستان با ۱۸ درصد افزایش، ایلام با ۷ درصد و خوزستان با ۲ درصد افزایش، بیشترین رشد تردد را تجربه کرده‌اند. در مقابل، آذربایجان غربی با کاهش ۱۹ درصدی و کرمانشاه با کاهش ۸ درصدی در تردد مواجه شده‌اند.

وی گفت: در ۱۳ روز گذشته بیش از ۵۵۵ هزار وسیله نقلیه به محدوده مرزهای اربعینی وارد شده‌اند که از این تعداد حدود ۲۷۰ هزار وسیله نقلیه کماکان در مرزها باقی مانده‌اند. بیش از ۵۰ درصد انباشت وسایل نقلیه در محدوده مرز مهران است همچنین در حال حاضر انباشت وسایل نقلیه در محدوده مرزها، به بالاترین عدد از ابتدای شروع طرح تاکنون رسیده است. ضمن اینکه انتظار است از عصر امروز، موج اول ورود زائران به کشور آغاز شده و شاهد تلاقی حجم خروج و ورود زائران باشیم.

وی بیان کرد: در بازه زمانی ۴ تا ۱۶ مرداد، در پنج استان مرزی کشور، ۹۸ نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در همین بازه، ۲ هزار و ۸۰ نفر مجروح شده‌اند که نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد کاهش داشته است.

سلیمی گفت: از میان این آمار، ۹ نفر از جان‌باختگان و ۵۸ نفر از مجروحان از زائران اربعین بوده‌اند. فوتی‌های زائران ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته اما مجروحان ۲۸ درصد کاهش یافته‌اند. به‌طور کلی، مجموع تلفات زائران (فوتی و مجروح) ۲۵ درصد کاهش یافته است.

سردار سلیمی به توزیع زمانی تصادفات نیز اشاره کرد و گفت :۲۴ درصد تصادفات در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰،۲۲ درصد در بازه ۲۰ تا ۲۴ و ۱۹ درصد در بازه ۸ تا ۱۲ رخ داده است. همچنین تصادفات در بازه زمانی ۱۲ شب تا ۴ صبح، نسبت به گذشته، ۲ درصد افزایش داشته است که این افزایش عمدتاً ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان در این ساعات است.

وی علل اصلی تصادفات را بی‌توجهی و انحراف مسیر دانس و گفت: بیش از ۸۹ درصد از تصادفات فوتی و جرحی به سه عامل اصلی، عدم توجه به جلو، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه و انحراف به چپ یا تغییر ناگهانی مسیر برمی گردد.

در پایان، سردار سلیمی اعلام کرد: استان ایلام با ۱۳ فوتی (افزایش ۱۶۰ درصدی نسبت به سال گذشته)،کردستان با ۱۶ فوتی (افزایش ۴۵ درصدی) و آذربایجان غربی با ۲۴ فوتی (افزایش ۳۳ درصدی)،بیشترین افزایش فوتی‌های جاده‌ای را در بین پنج استان مرزی ثبت کرده‌اند.