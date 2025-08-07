خسروی با تمام ظرفیت آماده میزبانی از زائران اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی توصیه مقامات ملی از جمله ستاد مرکزی اربعین و پلیس راه کشور به زائران مبنی بر استفاده از مرز خسروی به عنوان یکی از امنترین و مجهزترین مسیرهای تردد به کربلای معلی، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه از آمادگی کامل این مرز برای میزبانی شایسته از زائران اربعین حسینی خبر داد.
استاندار کرمانشاه با صدور دستور ویژهای، دستگاههای اجرایی و خدماتی استان را به آمادهباش کامل فراخواند و بر لزوم ارتقای سطح خدمات، تقویت زیرساختها و افزایش ظرفیتهای خدماترسانی در مسیرهای منتهی به مرز و در خود پایانه مرزی خسروی تأکید کرد.
وی با اشاره به احتمال آغاز موج جدید زائران در روزهای آینده افزود: مرز خسروی از هماکنون با تمام ظرفیتها و امکانات موجود مهیای خدمترسانی به زائران است. تلاش خواهیم کرد تا این مسیر، با کمترین میزان معطلی و بیشترین سطح رضایت برای زائران همراه باشد.
دکتر حبیبی همچنین به آمادگی مواکب مردمی اشاره کرد و گفت: مواکب مردمی در مسیر تردد زائران بهویژه در نواحی نزدیک به مرز، به حالت آمادهباش کامل درآمدهاند و امکانات رفاهی، اسکان و تغذیه برای زائران به شکلی منظم در حال تقویت است.
وی از استقرار ۱۸۰ گیت کنترل در دو سوی مرز خسروی خبر داد و افزود: در حال حاضر، عبور زائران از این گیتها تنها ۵ ثانیه زمان میبرد که این موضوع نشاندهنده روان بودن تردد و هماهنگی مناسب بین دستگاههای اجرایی، امنیتی و مرزبانی است.
استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: با بسیج کامل ظرفیتهای استان، تمامی تلاش ما فراهم آوردن آرامش، امنیت و رفاه برای زائران اربعین حسینی است و استان کرمانشاه بهویژه در مرز خسروی، بهعنوان یکی از نقاط کلیدی تردد اربعینی، از زائران با افتخار میزبانی خواهد کرد.
