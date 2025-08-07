به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی زینی‌وند، رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، در یک برنامه تلویزیونی از سهم بالای تصادفات موتورسیکلت‌ها در پایتخت خبر داد.

سرهنگ زینی‌وند در خصوص تشریح آمار تصادفات مرتبط با موتورسیکلت‌سواران، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۴۷ درصد از تصادفات منجر به فوت، ۶۹ درصد از تصادفات جرحی و ۱۷ درصد از تصادفات خسارتی در سطح شهر تهران مربوط به موتورسیکلت‌ها بوده است.

وی با اشاره به ناایمن و ناپایدار بودن وسیله نقلیه موتورسیکلت، بیان کرد: رانندگان این وسایل باید حتماً با سرعت مطمئنه حرکت کرده و استفاده از کلاه ایمنی را جدی بگیرند؛ رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی در کاهش خطرات و پیشگیری از وقوع حوادث مرگبار، ضروری است.

سرهنگ زینی‌وند در ادامه به مناطق دارای بیشترین آمار تصادفات فوتی موتورسواران در تهران اشاره کرد و گفت: بر پایه تحلیل و بررسی‌های انجام‌شده بر اساس تقسیم‌بندی مناطق شهرداری تهران، منطقه ۴ با ثبت ۱۲ درصد از کل تصادفات فوتی موتورسواران، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. پس از آن، منطقه ۲ با ۱۰ درصد در جایگاه دوم و همچنین مناطق ۵ و ۱۵ هر کدام با ۹ درصد، و مناطق ۷، ۱۲ و ۱۹ نیز هر یک با ۷ درصد از آمار تصادفات فوتی را به خود اختصاص داده‌اند.

سرهنگ زینی‌وند گفت: وجود بزرگراه‌های پرترددی مانند امام علی (ع)، شهید بابایی، شهید زین‌الدین، شهید همت و شهید چمران در مناطق پرتصادف، در کنار تردد بالای موتورسواران در این معابر، احتمال وقوع حوادث را به‌شدت افزایش داده است. کوچک‌ترین سهل‌انگاری در چنین محورهایی می‌تواند منجر به تصادفات شدید و فوتی شود.

در پایان، رئیس اداره کل تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ به برخی از چالش‌های ترافیکی در مرکز شهر اشاره کرد و گفت: در مناطق مرکزی پایتخت به‌ویژه منطقه ۱۲، به دلیل وجود بازار بزرگ تهران و اعمال محدودیت طرح ترافیک برای خودروها، روزانه حدود دو میلیون موتورسیکلت تردد می‌کنند. این حجم بالای تردد، چالشی جدی برای مدیریت ترافیک و کاهش تصادفات است و یکی از دغدغه‌های مهم پلیس راهور محسوب می‌شود.