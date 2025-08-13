به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مؤمنی، جانشین پلیس راهور فراجا، اعلام کرد: طی بازه زمانی ۴ تا ۲۱ مرداد امسال در ۵ استان مرزی مسیر اربعین، تعداد فوتی‌های تصادفات با کاهش ۲۵ نفره نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۳۸ نفر رسید که معادل ۱۵ درصد کاهش است.

وی افزود: همچنین مجروحین تصادفات این بازه با کاهش ۵۷۶ نفری، به ۳ هزار و ۱۱۲ نفر کاهش یافته که ۱۶ درصد کمتر از سال قبل است.

جانشین پلیس راهور فراجا درباره افزایش فوتی تصادفات در برخی استان‌ها گفت: با وجود کاهش کلی، استان‌های آذربایجان غربی و ایلام شاهد افزایش فوتی‌های تصادفات بودند. آذربایجان غربی با ۳۴ فوتی، ۷ نفر افزایش و ۲۶ درصد رشد نسبت به سال قبل (۲۷ فوتی) داشته و ایلام با ۱۶ فوتی، ۲ نفر افزایش و ۱۴ درصد رشد نسبت به سال قبل (۱۴ فوتی) گزارش شده است.

وی ادامه داد: در بازه ۴ تا ۲۰ مرداد، استان ایلام همچنین شاهد افزایش ۱۱ نفری مجروحین با ۲۹۲ نفر مجروح بود که ۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دارد.

سردار مؤمنی درباره آمار فوتی و مجروح زائران اربعین گفت: از اول طرح اربعین (۴ مرداد) تا ساعت ۲۴ روز ۲۱ مرداد، فوتی زائران امسال ۲۰ نفر بوده که نسبت به ۲۰ فوتی سال قبل بدون تغییر است. مجروحین زائران با کاهش ۳۹ نفره از ۱۵۵ نفر به ۱۱۶ نفر رسید که کاهش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. مجموع فوتی و مجروح زائران ۱۳۶ نفر بوده که نسبت به ۱۷۵ نفر سال قبل، کاهش ۲۲ درصدی دارد.

وی خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد تصادفات فوتی و جرحی در استان‌های مرزی، به علت عدم توجه به جلو، ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، انحراف به چپ و تغییر مسیر ناگهانی رخ داده است.

جانشین پلیس راهور فراجا افزود: بیشترین زمان وقوع تصادفات در ساعات ۱۶ تا ۲۰ (۲۳ درصد)، ۲۰ تا ۲۴ (۲۲ درصد) و ۸ تا ۱۲ صبح (۲۱ درصد) بوده است. سهم ساعات ۲۰ تا ۲۴ و ۲۴ تا ۴ صبح همچنان افزایش دارد که عمدتاً به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی زائران در مسیر برگشت است.

وی ادامه داد: همچنین واژگونی خودروها سهم بالایی در تصادفات زائران دارد و زائران باید پس از استراحت کامل در موکب‌های بین راهی اقدام به رانندگی کنند.

سردار مؤمنی درباره تصادفات در راه‌های فرعی گفت: راه‌های فرعی ۵ استان مرزی اربعین نسبت به سال گذشته افزایش ۸ درصدی در وقوع تصادفات فوتی و جرحی را تجربه کردند.

وی به وضعیت تردد وسایل نقلیه اشاره کرد و گفت: در بازه ۱۸ روزه ۴ تا ۲۱ مرداد امسال، حجم کل تردد وسایل نقلیه در استان‌های مرزی حدود ۶۲ میلیون تردد بود که ۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. تردد اتوبوس‌ها ۸۴۵ هزار سفر با ۱۲ درصد کاهش نسبت به سال قبل و تردد سواری و وانت‌ها حدود ۵۲.۵ میلیون تردد با افزایش ۵.۵ درصد نسبت به سال قبل بوده است.

جانشین پلیس راهور فراجا آمار استان‌های دارای افزایش و کاهش تردد را این‌گونه اعلام کرد: استان‌های با افزایش تردد نسبت به سال قبل شامل کردستان با ۱۹ درصد افزایش، ایلام با ۹ درصد افزایش و خوزستان با ۳ درصد افزایش هستند. استان‌های دارای کاهش تردد هم شامل آذربایجان غربی با ۱۷ درصد کاهش و کرمانشاه با ۶ درصد کاهش بوده‌اند.

وی درباره آمار ورود وسایل نقلیه گفت: تعداد کل وسایل نقلیه ورودی به محدوده مرزهای اربعین در این بازه ۸۵۷ هزار دستگاه بود که ۳ درصد کاهش نسبت به سال قبل نشان می‌دهد.

سردار مؤمنی افزود: انباشت وسایل نقلیه در مرزها تا ساعت ۲۴ روز ۲۱ مرداد شامل حدود ۶۸ هزار دستگاه در مرز مهران و حدود ۲۳ هزار دستگاه در مرز خسروی بوده است.

وی ادامه داد: روند انباشت وسایل نقلیه در ۵ استان مرزی و محدوده مرزهای اربعین طی ۷۲ ساعت گذشته کاهشی بوده و در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۱۵ هزار خودرو از مرز مهران و ۵ هزار خودرو از قصرشیرین تخلیه شده‌اند.

جانشین پلیس راهور فراجا درباره آمار ورود و خروج زائران گفت: تا این لحظه، تعداد کل زائران وارد شده به کشور ۲ میلیون و ۳۹۴ هزار نفر گزارش شده است.

وی افزود: حدود یک میلیون و ۱۷۸ هزار نفر از زائران همچنان در عراق حضور دارند که معادل ۳۳ درصد از کل زائرانی است که از کشور خارج شده‌اند.

سردار مؤمنی سهم هر یک از مرزهای رسمی در ورود زائران را این‌گونه اعلام کرد: مرز مهران ۴۳.۳ درصد، مرز شلمچه ۲۸.۳ درصد، مرز خسروی ۱۱.۷ درصد، مرز چذابه ۷.۵ درصد، مرز هوایی ۵.۵ درصد، مرز تمرچین ۲.۲ درصد و مرز باشماق ۱.۵ درصد از زائران را پذیرش کرده‌اند.

وی درباره ورود زائران از ساعت ۲۴ دیشب تا ۹ صبح امروز گفت: در این بازه زمانی، حدود ۱۷۹ هزار نفر زائر وارد کشور شده‌اند.

سردار مؤمنی درباره درصد خروج زائران نسبت به ثبت‌نام در سامانه سماح گفت: تقریباً تمامی افراد ثبت‌نامی در سامانه سماح از مرزها خارج شده‌اند و حتی حدود ۴ درصد بیشتر از تعداد ثبت‌نام شده نیز زائر از مرزها خارج شده است.

در پایان، وی توصیه کرد: از زائران می‌خواهم با دقت، هوشیاری و پس از استراحت کامل، به ویژه در موکب‌ها و محل‌های پیش‌بینی شده در مسیرهای برگشت، اقدام به رانندگی کنند تا شاهد کاهش هرچه بیشتر تصادفات و تلفات باشیم.