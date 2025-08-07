علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل مجموعه بهداشت و درمان استان برای میزبانی از زائران اربعین، اظهار کرد: ما در قالب زیرمجموعه ستاد اربعین استان کرمانشاه افتخار داریم که با مشارکت همه جانبه معاونت‌ها، اورژانس، بیمارستان‌ها و کلیه پرسنل دانشگاه علوم پزشکی، مسئولیت خدمات بهداشتی و درمانی به زائران را به عهده گرفته‌ایم.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها از هفته‌ها قبل آغاز شده و هم‌اکنون همکاران ما از ورودی استان تا خروجی مرز خسروی مستقر هستند و آماده خدمت‌رسانی به زائران گرامی از سراسر کشور که قصد تشرف به عتبات عالیات را دارند، هستند.

سروش با اشاره به آمادگی کامل زیرساخت‌های درمانی استان گفت: بیش از ۶۰ پایگاه اورژانس بیمارستانی در این مسیر مستقر شده‌اند و همه بیمارستان‌های استان، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، با تمام ظرفیت آماده پذیرش بیماران و ارائه خدمات هستند.

وی ادامه داد: بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) با برخورداری از تیم تخصصی، تجهیزات کامل و حضور دائم نیروهای پزشکی و پرستاری، در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد. همچنین مرکز درمانی ثارالله نیز که در نزدیکی منطقه مرزی واقع شده، با حضور پزشکان، پرستاران و کادر درمانی مجرب، خدمات درمانی لازم را به زائران ارائه می‌دهد.

سروش با اشاره به تأمین کافی اقلام دارویی و تجهیزات درمانی گفت: خوشبختانه در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد. نیروی انسانی متخصص، دارو و سرم به اندازه کافی فراهم شده و در مجموع بیش از ۲ هزار نفر در حوزه بهداشت، درمان، غذا و دارو در این ایام در حال فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: تاکنون بیش از ۱۷۰۰ مورد مراجعه به مراکز درمانی ما ثبت شده که عمدتاً مربوط به حوادث ترافیکی و تصادفات جاده‌ای بوده‌اند و همگی با هدایت به بیمارستان حضرت ابوالفضل، خدمات درمانی لازم را دریافت کرده‌اند و خوشبختانه مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشته است.

رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین استان کرمانشاه با تأکید بر سهولت دسترسی به عتبات عالیات از مرز خسروی، گفت: شاید بتوان گفت مرز خسروی اکنون راحت‌ترین و مناسب‌ترین مسیر برای تشرف به کربلای معلی است. زیرساخت‌ها آماده است، تسهیلات در بالاترین سطح فراهم شده و حوزه بهداشت و درمان نیز در آمادگی کامل به سر می‌برد.

وی نظارت‌های مستمر و دقیق بر موکب‌ها را از دیگر محورهای مهم اقدامات حوزه سلامت برشمرد و گفت: همکاران ما در حوزه بهداشت به طور دائم، سخت‌گیرانه و میدانی بر وضعیت موکب‌ها و بهداشت عمومی نظارت دارند. گزارش‌های امروز نیز نشان می‌دهد که وضعیت موکب‌ها نسبت به سال‌های گذشته بهتر و منظم‌تر است.

سروش در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی همه تیم‌های بهداشت و درمان در ایام اربعین گفت: خوشبختانه تا این لحظه با مدیریت مناسب، مشکلی در حوزه سلامت زائران در مرز خسروی نداشته‌ایم و ان‌شاءالله با همکاری مستمر، این روند تا پایان مراسم اربعین نیز ادامه خواهد داشت.