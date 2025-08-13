مصطفی امینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل کمیته بهداشت و درمان اربعین برای خدمت‌رسانی به زائران جامانده از سفر کربلا خبر داد و افزود: از اردیبهشت‌ماه امسال، جلسات هماهنگی با همکاری نهادهای مختلف برگزار و برنامه‌ریزی‌های جامعی انجام شده است.

امینی با اشاره به تشکیل کمیته بهداشت و درمان اربعین ری اظهار داشت: این کمیته با زیرشاخه‌هایی همچون اورژانس، هلال احمر، بیمارستان‌ها و شبکه بهداشت، با هدف تأمین سلامت زائران در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین فعالیت می‌کند.

وی افزود: حدود ۸۰ نفر از نیروهای بهداشت محیط در مسیر مستقر شده و وظیفه نظارت بر موکب‌ها و مراکز تجمع زائران را برعهده دارند، همچنین مراکز درمانی فداییان اسلام، آزادگان و نیک‌نژاد به‌عنوان مراکز اصلی درمانی فعال بوده و خدمات اورژانسی و دارویی را ارائه می‌دهند.

رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین ری ادامه داد: امسال برای نخستین‌بار اتوبوس آمبولانس در میدان حرم مستقر خواهد شد که پزشک مقیم در آن حضور دارد، همچنین در موکب دادگستری پزشک مستقر شده و مراقبین سلامت در طول مسیر فعال خواهند بود.

امینی با اشاره به تمهیدات ویژه برای پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها گفت: با هماهنگی فرمانداری، نیروهای نظامی و انتظامی، دستورالعمل‌های لازم به‌صورت کتبی و حضوری به مسئولان موکب‌ها و مراکز درمانی ابلاغ شده است، هدف اصلی، کاهش مراجعات به بیمارستان‌ها و ارائه خدمات درمانی اولیه در محل است.

وی تأکید کرد: تمامی داروهای مورد نیاز از سوی دانشگاه علوم پزشکی تأمین شده و نیروهای اورژانس و هلال احمر مجهز به داروهای OTC هستند تا در صورت بروز گرمازدگی یا مشکلات جزئی، خدمات درمانی سریع ارائه شود.

رئیس مرکز بهداشت و درمان ری همچنین از راه‌اندازی موکب تخصصی اسکان مادر و کودک در مسیر پیاده‌روی خبر داد و گفت: در این موکب، خدماتی همچون اسکان، مراقبت‌های بهداشتی، رسیدگی به مادران باردار، غربالگری سلامت کودکان و نوجوانان و مشاوره‌های تخصصی ارائه می‌شود.

وی افزود: در کنار خدمات درمانی، برنامه‌های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان نیز پیش‌بینی شده است؛ از جمله اهدای بسته‌های فرهنگی و آموزشی، اجرای برنامه‌های شاد و آموزنده و ایجاد فضایی امن و آرام برای خانواده‌ها.

امینی در پایان ابراز امیدواری کرد که با این تمهیدات، مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان ری با آرامش، سلامت و بدون دغدغه برگزار شود.