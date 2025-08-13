علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از حمایتهای استاندار و اعضای ستاد اربعین استان اظهار کرد: کمیته بهداشت و درمان به عنوان یکی از کمیتههای ۱۸ گانه ستاد اربعین، جلسات متعددی با حضور دستگاههای مختلف از جمله هلالاحمر، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی، بیمارستانهای بخش خصوصی و مراکز درمانی دولتی غیر دانشگاهی برگزار کرده تا آمادگی کامل برای خدمترسانی به زائران فراهم شود.
وی افزود: در این راستا بیش از دو هزار نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی در حوزههای بهداشت، درمان، غذا و دارو و توسعه بهطور مستمر در حال فعالیت هستند تا ضمن ارائه خدمات شایسته به زائران، خدمات به مردم استان نیز نهتنها دچار نقصان نشود بلکه نسبت به روزهای گذشته با کیفیت بهتری انجام گیرد.
سروش با بیان اینکه تمام بیمارستانهای مسیر از مبادی ورودی استان در آمادهباش کامل هستند، تصریح کرد: برای ارائه خدمات مناسب، داروخانهها تا پاسی از شب فعال هستند و ۶۲ پایگاه بهداشتی و درمانی از ورودی استان تا مسیر عبور زائران ایجاد شده است. همچنین ۱۱۶ دستگاه آمبولانس، هفت اتوبوسآمبولانس، هفت موتولانس، دو بالگرد و دو بیمارستان سیار متعلق به سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به همراه مرکز ثارالله بهصورت شبانهروزی خدمات درمانی ارائه میدهند.
وی همدلی و همکاری موجود میان تمامی نهادها را «زایدالوصف» خواند و افزود: مجموعههای هلالاحمر، بخشهای دولتی، خصوصی، نظامی، انتظامی و بسیج جامعه پزشکی کمک شایانی به تأمین سلامت زائران کردهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به فصل گرما و خطر گرمازدگی گفت: آموزشهای لازم به زائران در مبادی ورودی و خروجی و نیز به متولیان مواکب ارائه شده است. همچنین نظارت جدی بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در طول مسیر وجود دارد و در صورت مشاهده موارد مشکوک، نمونهبرداریهای بهداشتی انجام میشود.
سروش بیان کرد: مرکز ثارالله، بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع) قصرشیرین و بیمارستان اسلامآبادغرب آماده ارائه خدمات تخصصی هستند و تنها جراحی قلب در بیمارستان اسلامآباد انجام نمیشود، اما تمامی تخصصهای دیگر از جمله جراحی مغز و اعصاب و ارتوپدی در دسترس است و متخصصان به صورت آمادهباش فعالیت دارند.
وی تأکید کرد: تمام داروها، تجهیزات پزشکی و سرم به میزان کافی تأمین شده و حتی برای رفاه ۲ هزار نیروی خدمتگزار زائران نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از طراحی اپلیکیشن «زائریار سلامت» توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه خبر داد و گفت: این سامانه بهعنوان یک پزشک آنلاین، اطلاعات مورد نیاز زائران را ارائه میدهد، به سوالات پزشکی پاسخ میدهد و موقعیت مراکز درمانی را به کاربران اعلام میکند.
سروش با اشاره به حضور معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه در عملیات اربعین افزود: هدف ما استفاده از دادههای بهدستآمده برای تصمیمسازی و مستندسازی برنامههای سالهای آینده است. بر اساس آمار تجمیعی، تاکنون حدود ۱۵ هزار نفر به مراکز درمانی سرپایی و بیمارستانها مراجعه کردهاند و بیش از ۱۰۰ عمل جراحی نیز برای زائران انجام شده است.
