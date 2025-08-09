  1. استانها
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۱

تورم و محدودیت‌های بیمه‌ای چالش اصلی درمانگاه‌های غیردولتی است

تورم و محدودیت‌های بیمه‌ای چالش اصلی درمانگاه‌های غیردولتی است

اصفهان- مدیر درمانگاه شبانه‌روزی جی اصفهان، تورم و محدودیت‌های بیمه‌ای را چالش‌های اصلی این مجموعه برشمرد و گفت: می‌کوشیم با مدیریت منابع، خدمات باکیفیتی به مراجعه کنندگان ارائه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، افروز توکلی ظهر شنبه در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار با تشریح چالش‌ها و دستاوردهای مرکز درمانی جی، به مشکلات مالی ناشی از تورم و افزایش هزینه‌ها اشاره و اظهار کرد: هزینه‌های مجموعه به شدت تحت تأثیر تورم قرار دارد و ما می‌کوشیم با مدیریت دقیق منابع، خدمات باکیفیت ارائه دهیم اما چالش‌های مالی همچنان پابرجاست.

وی یکی از مشکلات اصلی را در حوزه تعرفه‌های بیمه‌ای عنوان کرد و افزود: تعرفه‌های برخی بیمه‌های پایه حدود ۷۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد اما بیمه‌های تکمیلی به دلیل پیچیدگی‌ها و محدودیت‌ها بار مالی قابل‌توجهی را از دوش بیماران و مجموعه درمانی برنمی‌دارند.

مدیر درمانگاه جی اصفهان خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده تا بیماران گاهی با هزینه‌های بالا مواجه شوند.

توکلی تأکید کرد: درمانگاه جی با رعایت دقیق تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت هیچ‌گونه تخلفی در این زمینه نداشته و بازرسی‌های مستمر نیز این موضوع را تأیید کرده است.

مدیر مجموعه نسیم سلامت سپاهان و درمانگاه جی درباره دلایل انتخاب منطقه شرق اصفهان برای تأسیس این درمانگاه گفت: یکی از دلایل اصلی که ۲۰ سال پیش این منطقه به عنوان محل تأسیس درمانگاه در نظر گرفته شد، کم برخوردار بودن شرق اصفهان و هدف اولیه ارائه خدمات درمانی با استاندارد بالا به ساکنان این منطقه بود.

وی افزود: این مجموعه با سرمایه‌گذاری شخصی اعضا و بدون وابستگی به بودجه دولتی، فعالیت خود را آغاز کرده و در طول ۲۰ سال گذشته به طور مداوم در حال توسعه بوده است.

توکلی با اشاره به دستاوردهای مجموعه اظهار کرد: درمانگاه جی در سال ۹۷ به عنوان یکی از مراکز برتر کشوری در حوزه خدمات درمانی انتخاب شد و در دوران کرونا نیز به عنوان یکی از مراکز امن و فعال در ارائه خدمات سرپایی شناخته شد.

به گفته وی، این مجموعه روزانه پذیرای حدود ۲ تا سه هزار مراجعه‌کننده است که خدمات متنوعی از جمله دندانپزشکی و آندوسکوپی را با تعرفه‌های رقابتی دریافت می‌کنند.

مدیر درمانگاه جی اصفهان تأکید کرد: کسری بودجه و هزینه‌های بالای تجهیزات پزشکی، توسعه مجموعه را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه این نشست سه ساعته خبرنگاران از بخش‌های مختلف درمانگاه بازدید کردند و از نزدیک با امکانات و خدمات این مجموعه آشنا شدند.

توکلی ابراز امیدواری کرد: با حمایت‌های بیشتر و رفع موانع بیمه‌ای این مجموعه بتواند خدمات بهتری به مردم ارائه دهد.

