به گزارش خبرنگار مهر، افروز توکلی ظهر شنبه در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار با تشریح چالشها و دستاوردهای مرکز درمانی جی، به مشکلات مالی ناشی از تورم و افزایش هزینهها اشاره و اظهار کرد: هزینههای مجموعه به شدت تحت تأثیر تورم قرار دارد و ما میکوشیم با مدیریت دقیق منابع، خدمات باکیفیت ارائه دهیم اما چالشهای مالی همچنان پابرجاست.
وی یکی از مشکلات اصلی را در حوزه تعرفههای بیمهای عنوان کرد و افزود: تعرفههای برخی بیمههای پایه حدود ۷۰ درصد هزینهها را پوشش میدهد اما بیمههای تکمیلی به دلیل پیچیدگیها و محدودیتها بار مالی قابلتوجهی را از دوش بیماران و مجموعه درمانی برنمیدارند.
مدیر درمانگاه جی اصفهان خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده تا بیماران گاهی با هزینههای بالا مواجه شوند.
توکلی تأکید کرد: درمانگاه جی با رعایت دقیق تعرفههای مصوب وزارت بهداشت هیچگونه تخلفی در این زمینه نداشته و بازرسیهای مستمر نیز این موضوع را تأیید کرده است.
مدیر مجموعه نسیم سلامت سپاهان و درمانگاه جی درباره دلایل انتخاب منطقه شرق اصفهان برای تأسیس این درمانگاه گفت: یکی از دلایل اصلی که ۲۰ سال پیش این منطقه به عنوان محل تأسیس درمانگاه در نظر گرفته شد، کم برخوردار بودن شرق اصفهان و هدف اولیه ارائه خدمات درمانی با استاندارد بالا به ساکنان این منطقه بود.
وی افزود: این مجموعه با سرمایهگذاری شخصی اعضا و بدون وابستگی به بودجه دولتی، فعالیت خود را آغاز کرده و در طول ۲۰ سال گذشته به طور مداوم در حال توسعه بوده است.
توکلی با اشاره به دستاوردهای مجموعه اظهار کرد: درمانگاه جی در سال ۹۷ به عنوان یکی از مراکز برتر کشوری در حوزه خدمات درمانی انتخاب شد و در دوران کرونا نیز به عنوان یکی از مراکز امن و فعال در ارائه خدمات سرپایی شناخته شد.
به گفته وی، این مجموعه روزانه پذیرای حدود ۲ تا سه هزار مراجعهکننده است که خدمات متنوعی از جمله دندانپزشکی و آندوسکوپی را با تعرفههای رقابتی دریافت میکنند.
مدیر درمانگاه جی اصفهان تأکید کرد: کسری بودجه و هزینههای بالای تجهیزات پزشکی، توسعه مجموعه را با چالشهایی مواجه کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه این نشست سه ساعته خبرنگاران از بخشهای مختلف درمانگاه بازدید کردند و از نزدیک با امکانات و خدمات این مجموعه آشنا شدند.
توکلی ابراز امیدواری کرد: با حمایتهای بیشتر و رفع موانع بیمهای این مجموعه بتواند خدمات بهتری به مردم ارائه دهد.
