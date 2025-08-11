  1. استانها
رضایتمندی زائران اربعین از خدمات بهداشتی و درمانی مرز خسروی

کرمانشاه – معاون درمان وزارت بهداشت با قدردانی از تلاش همه دستگاه‌های فعال در حوزه بهداشت و درمان در مرز خسروی، رضایت زائران اربعین از خدمات ارائه‌شده را مایه افتخار نظام سلامت کشور دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی شامگاه دوشنبه در بازدید میدانی از امکانات بهداشتی و درمانی مرز خسروی و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قسمت شد که از نزدیک در این ایام معنوی در خدمت مردم عزیز در مرز خسروی باشم و از تلاش همه همکاران در حوزه بهداشت و درمان کشور تشکر کنم. این حضور، وظیفه‌ای بود تا ضمن قدردانی از بیمارستان‌ها، پایگاه‌ها و بیمارستان‌های سیاری که توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی، عزیزان حوزه سپاه پاسداران و پایگاه‌های اورژانس کشور مستقر شده‌اند، از نزدیک روند خدمت‌رسانی به زائران را بررسی کنیم.

وی افزود: پیام تشکر ویژه وزیر بهداشت را به همه همکاران و دستگاه‌های فعال در این عرصه می‌رسانم؛ عزیزانی که با اخلاص و تلاش شبانه‌روزی، در این شرایط خاص اربعین، بهترین خدمات را به زائران ارائه می‌دهند.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه بازخوردهای دریافتی از زائران و مردم نشان‌دهنده رضایت بسیار بالای آنان از خدمات بهداشتی و درمانی مرز خسروی است، گفت: الحمدلله همه افرادی که در بیمارستان‌ها، پایگاه‌های اورژانس و مراکز سیار بهداشت حضور داشتند، رضایتمندی خود را اعلام کردند و این برای ما افتخاری بزرگ است که حوزه سلامت کشور توانسته است رضایت زائران امام حسین (ع) را جلب کند.

رضوی خاطرنشان کرد: این تلاش‌ها، نشانه هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است که با هدف حفظ سلامت زائران و ارائه خدمات مطلوب، با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند.

