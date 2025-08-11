رضایتمندی زائران اربعین از خدمات بهداشتی و درمانی مرز خسروی

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی شامگاه دوشنبه در بازدید میدانی از امکانات بهداشتی و درمانی مرز خسروی و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قسمت شد که از نزدیک در این ایام معنوی در خدمت مردم عزیز در مرز خسروی باشم و از تلاش همه همکاران در حوزه بهداشت و درمان کشور تشکر کنم. این حضور، وظیفه‌ای بود تا ضمن قدردانی از بیمارستان‌ها، پایگاه‌ها و بیمارستان‌های سیاری که توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی، عزیزان حوزه سپاه پاسداران و پایگاه‌های اورژانس کشور مستقر شده‌اند، از نزدیک روند خدمت‌رسانی به زائران را بررسی کنیم.



وی افزود: پیام تشکر ویژه وزیر بهداشت را به همه همکاران و دستگاه‌های فعال در این عرصه می‌رسانم؛ عزیزانی که با اخلاص و تلاش شبانه‌روزی، در این شرایط خاص اربعین، بهترین خدمات را به زائران ارائه می‌دهند.



معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه بازخوردهای دریافتی از زائران و مردم نشان‌دهنده رضایت بسیار بالای آنان از خدمات بهداشتی و درمانی مرز خسروی است، گفت: الحمدلله همه افرادی که در بیمارستان‌ها، پایگاه‌های اورژانس و مراکز سیار بهداشت حضور داشتند، رضایتمندی خود را اعلام کردند و این برای ما افتخاری بزرگ است که حوزه سلامت کشور توانسته است رضایت زائران امام حسین (ع) را جلب کند.



رضوی خاطرنشان کرد: این تلاش‌ها، نشانه هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است که با هدف حفظ سلامت زائران و ارائه خدمات مطلوب، با تمام توان در حال خدمت‌رسانی هستند.