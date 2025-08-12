آمادگی کامل برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش ظهر سه‌شنبه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه با حضور وزیر کشور و معاون اجرایی رئیس جمهور اظهار داشت: جلسات متعددی در داخل دانشگاه علوم پزشکی و با بیمارستان‌های بخش خصوصی برگزار شده تا در حوزه‌های بهداشتی، درمانی، غذا و دارو و توسعه خدمات، آمادگی کامل برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی فراهم شود.

وی با بیان اینکه تلاش دانشگاه علوم پزشکی بر این بوده که خدمات درمانی و بهداشتی نه تنها در طول مسیرهای تردد زائران بلکه برای عموم جامعه نیز ارائه شود، افزود: همه بیمارستان‌های استان از مقطع ورودی استان تا مرز خسروی در آمادگی کامل قرار دارند و داروخانه‌ها نیز موظف شده‌اند تا در طول ایام اربعین به صورت شبانه‌روزی فعال باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: امسال ۶۲ پایگاه سلامت در مسیرهای تردد زائران برپا شده است که برخی از آن‌ها با همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شود. خوشبختانه هماهنگی و همکاری مناسبی با سایر دستگاه‌ها به ویژه هلال‌احمر، بسیج جامعه پزشکی و مجموعه‌های نظامی برقرار شده تا بتوانیم سلامت زائران را به بهترین نحو تأمین کنیم.

سروش با اشاره به حساسیت فصل گرما بر تأمین ایمنی مواد غذایی گفت: نظارت‌های ویژه‌ای بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در طول مسیر و در اماکن اسکان زائران اعمال می‌شود. به طور ویژه در بیمارستان حضرت علی (ع) و بیمارستان اسلام‌آباد غرب تمامی تخصص‌ها به جز یک مورد تخصصی فعال است تا نیاز بیماران و زائران به‌سرعت پاسخ داده شود.

وی افزود: بیش از ۲ هزار نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی به عنوان خدمتگزاران سلامت زائران در این ایام آماده‌باش کامل دارند و خدمات مختلفی از جمله ویزیت آنلاین پزشکان نیز فراهم شده است. علاوه بر این، معاونت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه نیز در حال برنامه‌ریزی برای تصمیم‌سازی‌های کلان جهت سال‌های آینده هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در بیمارستان‌های مختلف استان بیش از ۱۰۰ عمل جراحی در این ایام انجام شده که بخشی از آن‌ها به زائران اختصاص داشته است. این امر نشان‌دهنده توان بالای سیستم درمانی استان در پاسخگویی سریع به نیازهای درمانی و اورژانسی است.

سروش در پایان تأکید کرد: خدمت‌رسانی به زائران اربعین یک افتخار ملی و دینی است و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تمام توان و امکانات در این مسیر مقدس ایفای نقش می‌کند.