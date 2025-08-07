خوزستان همچنان در محاصره گرما؛ شوش با ۵۰ درجه در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، استان خوزستان امروز پنجشنبه همچنان زیر فشار گرمای طاقت‌فرسا قرار داشت. بر اساس گزارش ایستگاه‌های هواشناسی، شهر شوش با دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد بالاترین دمای استان را ثبت کرد. پس از آن، بستان با ۴۹.۸ درجه، آبادان با ۴۹.۶ درجه و هویزه با ۴۹.۴ درجه در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

سایر شهرهای استان نیز از گرمای شدید در امان نبودند. رامشیر و صفی‌آباد دزفول هر دو با ۴۸.۹ درجه، رامهرمز با ۴۸.۸ درجه، مسجدسلیمان با ۴۸.۶ درجه، گتوند با ۴۸.۴ درجه و شوشتر با ۴۸.۳ درجه دماهای بالایی را تجربه کردند. اهواز، مرکز استان، با ۴۸.۱ درجه و امیدیه با ۴۸ درجه نیز در وضعیت گرمای شدید قرار داشتند.

در دیگر نقاط، شادگان (۴۷.۸ درجه)، حسینیه (۴۷.۷ درجه)، بهبهان (۴۷.۶ درجه)، لالی (۴۷.۵ درجه) و کشاورزی اهواز (۴۷.۴ درجه) همچنان دماهای نزدیک به ۴۸ درجه را ثبت کردند. آغاجاری با ۴۶.۴ درجه، بندر ماهشهر با ۴۴.۸ درجه، ایذه با ۴۴.۳ درجه، هندیجان با ۴۳ درجه و دهدز با ۳۸.۶ درجه دماهای نسبتاً پایین‌تری داشتند، اما همچنان گرما در این مناطق محسوس بود.

مسئولان بهداشتی به ساکنان هشدار داده‌اند که برای جلوگیری از گرمازدگی، از فعالیت‌های سنگین در ساعات گرم روز پرهیز کرده و مصرف آب را افزایش دهند. همچنین با توجه به افزایش مصرف برق و فشار بر منابع آبی، از شهروندان خواسته شده است در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند.

مسئولان پیش‌بینی کرده‌اند که این موج گرما در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و دماهای بالا همچنان چالش اصلی ساکنان خوزستان خواهد بود.