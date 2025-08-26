خوزستان همچنان روی مدار گرما؛ بستان با ۴۹ درجه در صدر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای هواشناسی خوزستان، اهواز با دمای ۴۸.۷ درجه، رامشیر با ۴۸.۵ درجه و شوش و کشاورزی اهواز هر دو با ۴۸.۴ درجه در ردههای بعدی قرار گرفتند. سایر شهرهای استان نیز از گرمای طاقتفرسا در امان نبودند؛ هویزه و آبادان هر دو ۴۷.۸ درجه، شادگان ۴۷.۶ درجه، رامهرمز ۴۷ درجه و مسجدسلیمان ۴۶.۵ درجه را تجربه کردند.
در این میان، دزپارت (دهدز) با دمای ۳۸.۸ درجه خنکترین نقطه استان بود، اما همچنان دمایی بالاتر از حد نرمال را ثبت کرد. این گرمای بیسابقه، چالشهای متعددی از جمله افزایش مصرف انرژی و فشار بر منابع آبی را برای ساکنان خوزستان به همراه داشته است.
کارشناسان هواشناسی هشدار دادهاند که تداوم این شرایط جوی میتواند سلامت عمومی و زیرساختهای استان را تحت تأثیر قرار دهد و از شهروندان خواستهاند تا اقدامات احتیاطی مانند کاهش تردد در ساعات گرم روز و مصرف بهینه آب را رعایت کنند.
