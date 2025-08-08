نوید حاجی بابایی در گفتگو با مهر اظهار کرد: آسمان استان طی پنج روز آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود.
وی ادامه داد: در مناطق شرقی و مرکزی، غبار رقیق پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر ناپایداری جوی افزایش یافته و وزش باد در بیشتر مناطق شدت میگیرد.
به گفته معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: در مناطق غربی بهویژه در ارتفاعات، احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق وجود دارد.
حاجی بابایی با بیان اینکه دمای هوای استان اصفهان طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات بامداد فردا به ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
وی اضافه کرد: ایستگاه بارود از توابع نطنز با ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه و بویین میاندشت با کمینه ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر خنکترین نقطه استان است.
