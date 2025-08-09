به گزارش خبرنگار مهر، دماهای بیشینه ثبت شده در روز ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ نشاندهنده تداوم موج گرما در سراسر استان است. بر اساس این گزارش، بستان با دمای ۴۹.۴ درجه سانتیگراد و هویزه با ۴۹.۲ درجه در صدر شهرهای گرم استان قرار دارند. اهواز، مرکز استان، نیز با دمای ۴۷.۹ درجه سانتیگراد گرمای شدیدی را تجربه کرد.
سایر شهرهای استان نیز از گرما در امان نبودند. شوش با ۴۷.۸، رامشیر با ۴۷.۴، رامهرمز و شادگان هر دو با ۴۷ درجه، و امیدیه و مسجدسلیمان با ۴۶.۷ درجه سانتیگراد در رتبههای بعدی قرار گرفتند. همچنین دزفول (صفیآباد) با ۴۶.۶، گتوند با ۴۶.۳، آبادان با ۴۶.۲ و شوشتر با ۴۶ درجه همچنان دماهای بالایی را ثبت کردند.
در میان شهرهای خوزستان، دمای بندر ماهشهر به ۴۳، هندیجان به ۴۲.۳ و ایذه به ۴۲.۲ درجه رسید، در حالی که دهدز با ۳۷.۸ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان در این روز بود.
کارشناسان هواشناسی به شهروندان توصیه کردهاند که با توجه به تداوم گرمای شدید، از قرار گرفتن طولانیمدت در معرض آفتاب خودداری کرده، مایعات کافی مصرف کنند و در ساعات اوج گرما از فعالیتهای سنگین پرهیز کنند. اداره کل هواشناسی خوزستان همچنین هشدار داده است که این شرایط جوی ممکن است در روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
