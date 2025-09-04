گرما همچنان در خوزستان حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، گرمای شدید همچنان ساکنان این استان را به چالش کشیده است. شادگان با دمای ۴۶.۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان ثبت شد و پس از آن، ایستگاه کشاورزی اهواز با ۴۶.۴ درجه و آبادان با ۴۶ درجه در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
سایر شهرهای استان نیز از گرمای طاقتفرسا در امان نبودند. بستان و رامشیر هر دو دمایی نزدیک به ۴۶ درجه را تجربه کردند، در حالی که اهواز، مرکز استان، دمای ۴۴.۸ درجه سانتیگراد را به ثبت رساند. در مناطق شمالیتر مانند دزفول و شوشتر نیز دماها به ترتیب ۴۵.۳ و ۴۴ درجه گزارش شد.
در میان شهرهای خوزستان، دهدز با دمای ۳۴.۸ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان بود، اما همچنان دمایی بالاتر از حد نرمال برای این فصل به شمار میرود. کارشناسان هواشناسی هشدار دادهاند که گرمای شدید میتواند سلامت عمومی را تهدید کرده و مصرف انرژی را افزایش دهد.
مسئولان محلی به ساکنان توصیه کردهاند که در ساعات اوج گرما از فعالیتهای سنگین در فضای باز خودداری کرده و برای پیشگیری از گرمازدگی، مایعات کافی مصرف کنند. پیشبینی میشود این موج گرما طی روزهای آینده نیز ادامه داشته باشد.
