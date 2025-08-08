  1. استانها
ضرورت تبیین در جامعه امروز همانند بیان حقایق توسط امام سجاد(ع) است

ایرانشهر - خطیب جمعه ایرانشهر از مردم خواست تا با بصیرت در برابر شبهه‌پراکنی‌های دشمنان ایستادگی کنند و درس مقاومت را از امام سجاد (ع) بیاموزند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی افضلی تبار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با استناد به سخنان امام صادق (ع)، انجام واجبات و ترک محرمات را اساس تقوا برشمرد و افزود: مستحبات برای بالا رفتن درجه است.

امام جمعه موقت ایرانشهر تصریح کرد: کسانی که در انجام واجباتی چون خمس و زکات کوتاهی می‌کنند مراقب عواقب دنیوی و اخروی این کوتاهی باشند؛ امیدواریم همگان توفیق انجام واجبات و ترک محرمات و در حد توان انجام مستحبات را داشته باشند.

وی در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: قدرت و توانایی جمهوری اسلامی در این ۱۲ روز به دنیا نشان داده شد و دشمنان با برنامه‌ریزی‌های خود در این جنگ شکست خوردند.

حجت‌الاسلام افضلی تبار با تأکید بر اینکه ملت ایران هرگز دین و دانش را رها نخواهد کرد، تصریح کرد: دشمنان با علم و دانش ما مخالفند و می‌خواهند ما تسلیم آن‌ها باشیم؛ اما کور خوانده‌اند.

امام جمعه موقت ایرانشهر خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از علم و دانش برخوردار است و اگر دشمن خطایی کند، پاسخی کوبنده‌تر از گذشته دریافت خواهد کرد. در این مسیر لازم است همه گوش به فرمان رهبری باشند و عظمت جمهوری اسلامی ایران را برای دیگران تبیین کنند.

حجت‌الاسلام افضلی تبار به ایام اسارت اهل بیت (ع) اشاره کرد و با ذکر خاطره‌ای از گریه‌های امام سجاد (ع) در کنار سفره، بیان داشت: گریه امام سجاد (ع) علاوه بر اندوه شخصی، یک گریه سیاسی و بیان حقایق در فضایی خفقان‌آور بود.

وی با تشبیه وظیفه ما در دفاع از نظام و ولایت به وظیفه امام سجاد (ع) در بیان حقایق، از مردم خواست تا با بصیرت در برابر شبهه‌پراکنی‌های دشمنان ایستادگی کنند و درس مقاومت را از امام سجاد (ع) بیاموزند.

