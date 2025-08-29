کارخانه بافت بلوچ فرصت جدید اشتغالزایی و توسعه منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عیسی بزمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایرانشهر گفت: خبر خوش امروز ما برای مردم توسعه و تکمیل فاز جدید کارخانجات صنایع بافت بلوچ است که فردا با حضور وزیر صمت رونمایی خواهد شد و فرصت‌های جدید اشتغالزایی همراه با تحول منطقه را شاهد خواهیم بود.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر حمایت از دولت و اتحاد مقدس در کشور بیان کرد: معیارهای اتحاد مقدس یعنی هرکس هر حزب و هر گروهی باید معتقد و التزام به اسلام ناب محمدی، انقلاب اسلامی و تابع امر ولی زمان یعنی مقام معظم رهبری باشد و این آرمان‌ها را قبول داشته باشد، آن وقت قابل اتحاد و وحدت است.

وی افزود: در جامعه اسلامی باید با معیارهای خطی، حزبی و جریانات خلاف جمهوری اسلامی مقابله کرد زیرا محور ما اسلام، امام و رهبری است و در هر حوزه و خط کشی سیاسی الگوی ما هستند.

حجت الاسلام بزمانی گفت: رهبر انقلاب افراد آحاد جامعه را خوب مقایسه و دسته بندی کردند که شامل مؤمنین، خط نفاق و ضعیف الایمان‌ها است.

وی افزود: شرایط فقهی نظام ما اولویت اول اتحاد است و موضوعی که باعث خاتمه جنگ ۱۲ روزه شد و امروز هم باعث جلوگیری از بروز جنگ جدید می‌شود، اتحاد مقدس است.

امام جمعه ایرانشهر تاکید کرد: انتظار ما از جامعه ایمانی و انقلابی همدل این این که همبستگی و اتحاد را حفظ کنند و باید وحدت بین جامعه، مسئولین، نیروهای مسلح و آحاد افراد حفظ و تقویت کنیم.

حجت الاسلام بزمانی با گرامی داشت هفته دولت، یاد و خاطره همه شهیدان و دولتمردان بیان کرد: الگوی ما شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی است زیرا عملکرد انقلابی، پایبند به اصول و سرسپردگی به نظام و انقلاب در این دولت‌ها وجود داشت.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره دولت شهید رئیسی گفت: آن چیزی که دولت سیزدهم را متمایز کرد شامل انجام خدمات برجسته و بزرگ، اعتقاد دولت به توانایی‌های داخلی، رعایت تعامل در سیاست‌های خارجی که در برخوردها همیشه قاطع و خستگی ناپذیر بود.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر حمایت از دولت چهاردهم بیان کرد: رکن اصلی و پیشرفت یک جامعه حمایت از دولت است زیرا اگر یک دولت را ضعیف نشان دهیم کارآمدی آن کاهش یافته و ضعیف خواهد شد.

وی افزود: حمایت از دولت به معنی چشم بستن به روی مشکلات و چالش‌ها نیست به نوعی توجه به مردم سالاری دینی و این حمایت یعنی حمایت از نظر مردم است.

حجت الاسلام بزمانی تاکید کرد: دولت قوی می‌تواند در برابر فشارها و سیاست‌های مزدوران و دشمنان قسم خورده انقلاب ایستادگی کند و جامعه را به سمت توسعه و تحول بکشاند.

همه مردم باید از تعرض به نیروهای مسلح دفاع کنند



امام جمعه ایرانشهر با اشاره به حوادث یک هفته اخیر و تحرکات تروریستی و مقابله نیروهای مسلح در منطقه بیان کرد: باید آحاد جامعه از تعرض به نیروهای حافظ امنیت دفاع کنند و همواره هوشیار باشند زیرا جامعه بدون حمایت مردم هیچ پیشرفت و توسعه‌ای ندارد.



وی گفت: در هفته گذشته نیروهای مسلح با گروهک‌های تروریستی مقتدرانه مقابله و برخورد قاطعانه کردند و از زحمات نیروهای نظامی انتظامی امنیتی و اطلاعاتی بابت اقدامات دو روز گذشته در برخورد با گروهک‌های تروریستی تشکر و قدردانی می‌کنیم.



حجت الاسلام بزمانی افزود: این نیروهای حافظ امنیت تیم بزرگی از گروهک‌های تروریستی را شکست دادند تیمی که می‌توانست مشکلات بزرگی را برای مردم در راستای امنیت ایجاد کند.



وی با اشاره به ربوده شدن روحانی در بزمان گفت: از تلاش‌های شورای تأمین و دستگاه قضائی تشکر می‌کنیم اما همچنان از شورای تأمین و نیروهای خدوم انتظامی و مسلح انتظار داریم دو روحانی ربوده شده توسط گروهک‌های تروریستی را با جدیت تمام پیگیری کنند و هرچه سریع‌تر وضعیت آن‌ها مشخص و با تلاش شبانه روزی هرچه سریع‌تر آزاد و با آغوش خانواده‌ها بازگردند و کسانی که امنیت مردم و جامعه را مختل می‌کنند به شدت با آنها برخورد شود.