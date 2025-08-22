ایثار و همبستگی مردم ایران در کمک به مردم غزه ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد تقی افضلیتبار در خطبههای نماز جمعه ایرانشهر از ایثار و همبستگی مردم ایران در کمک به مسلمانان جهان بهویژه مردم غزه قدردانی کرد و افزود: ملت ایران با وجود مشکلات داخلی، همواره در حمایت از مظلومان پیشقدم بوده است.
امام جمعه ایرانشهر با رد شعارهای منفی مانند «چراغی که بر خانه رواست بر مسجد حرام است»، آن را برخاسته از سیاستهای استعماری دانست و تأکید کرد: این نگاه خلاف تعالیم قرآن است و باید با فرهنگ ایثار در جامعه مقابله شود. ایثار بالاتر از انفاق است و ملت ما این روحیه را در بزنگاههای مهم نشان داده است.
وی ادامه داد: همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، باید از مجالس عزای اهلبیت (ع) بهرهبرداری معنوی کرد.
حجت الاسلام افضلی تبار در پایان با اشاره به مظلومیت امام حسن مجتبی (ع) و وقایع جانسوز تاریخ، برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)، توفیق رهبر معظم انقلاب، پیروزی جبهه مقاومت و نابودی دشمنان اهلبیت دعا کرد.
نظر شما