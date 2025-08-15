اعتماد به آمریکا همواره اشتباهی تاریخی و زیان بار برای جوامع بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عیسی بزمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن در ۲۶ مرداد، این روز را فرصتی برای ادای وظیفه و قدرشناسی از خانواده‌های ایثارگر و جانبازان دانست و تأکید کرد: امنیت و آرامش امروز مرهون مجاهدت‌ها و فداکاری‌های این عزیزان است.

امام جمعه ایرانشهر در ادامه به سالروز کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره کرد و این رویداد را نمونه‌ای بارز از دشمنی دیرینه آمریکا با ملت ایران دانست.

وی افزود: اعتماد کردن به آمریکا، نه تنها در ۳۲ سال، بلکه در هر مقطع زمانی، برای ملت ایران و جوامع دیگر زیان‌بار و اشتباهی تاریخی و استراتژیک بوده است.

حجت الاسلام بزمانی خاطرنشان کرد: تکیه بر آمریکا و آمریکا پرستی هیچ وقت نتیجه نداده و این مسیر اشتباه است.

امام جمعه ایرانشهر در ادامه به مناسبت ۳۰ مرداد، به سالروز آتش‌سوزی مسجدالاقصی در سال ۱۳۴۸ اشاره کرد و نامگذاری روز جهانی مسجد را فرصتی برای توجه به نقاط قوت و ضعف مساجد دانست.

وی همچنین تشکیل قرارگاه ملی مسجد را امیدوارکننده دانست و تأکید کرد: استحکام نماز جمعه به پر بودن مساجد و حضور پرشور مردم بستگی دارد.

حجت‌الاسلام بزمانی به تحولات اخیر در منطقه و توافق میان آذربایجان و ارمنستان با نقش‌آفرینی آمریکا اشاره کرد و ضمن تأکید بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی مبنی بر گسترش روابط با همسایگان، زیاده‌خواهی آمریکا و تلاش آن برای بی‌ثبات‌سازی منطقه را محکوم کرد.

وی با ذکر سابقه حضور آمریکا در عراق و افغانستان، حضور بیگانگان را مایه ناامنی، خفت و خواری و فلج کشور دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان باید با حساسیت و قاطعیت، منافع ملی را پیگیری کنند.