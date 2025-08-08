واکنش سازمان ملل به طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، با وجود هشدارهای پیاپی درباره وخامت بحران انسانی در نوار غزه محاصره شده، تصمیم کابینه رژیم اشغالگر صهیونیستی برای گسترش تسلط بر شهر غزه و اشغال کامل نوار غزه موجی از محکومیت‌ها ومخالفت ها را در سطح بین المللی به راه انداخته است.

سازمان ملل متحد درباره احتمال بروز سطح عظیمی از درد و رنج‌های انسانی در نوار غزه از جمله قحطی‌های احتمالی که در صورت تشدید درگیری وخیم‌تر خواهد شد، هشدار داد.

سازمان ملل به خسارات زیادی که به ساکنان غیرنظامی در نوار غزه وارد شده است، اشاره کرد و افزود که این خسارات طی دوسال گذشته به شهادت ۶۰ هزار فلسطینی منجر شده است.

سازمان ملل همچنین مخالفت خود را با هرگونه تشدید درگیری در غزه ابراز کرد.

در عین حال «فرحان حق» معاون سخنگوی سازمان ملل هشدار داد که گسترش عملیات نظامی در غزه ممکن است به قحطی و رنج‌های انسانی بی سابقه‌ای منجر شود.

سازمان همکاری اسلامی هم تصمیم مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل را برای اشغال مجدد کامل غزه و کوچاندن اجباری حدود یک میلیون فلسطینی به شدت محکوم کرد.