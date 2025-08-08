  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴

افزایش شمار شهدای غزه به ۶۱ هزار و ۳۳۰ نفر

بر اساس آمار وزارت بهداشت غزه در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶ نفر از فلسطینیانی که منتظر دریافت کمک بودند شهید و ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته، پیکرهای ۷۲ شهید و همچنین ۳۱۴ مجروح بر اثر جنایات رژیم صهیونیستی به بیمارستان های این باریکه منتقل شده است.

بر اساس گزارش این وزارتخانه و با احتساب آمار جدید، شمار شهدای فلسطینی از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۱ هزار و ۳۳۰ نفر رسیده و شمار مجروحان از ۱۵۲هزار ۳۵۹ نفر فراتر رفته است.

این آمار نشان می دهد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶ نفر از فلسطینیانی که منتظر دریافت کمک بودند شهید و ۲۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.

تاکنون پیکرهای ۱۷۷۲ نفر که در حال تلاش برای دریافت غذا بودند، به شهادت رسیده و بیش از ۱۲۲۹ نفر نیز زخمی شده اند.

