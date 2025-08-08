واکنش شدید عربستان به تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واس، وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه ای با قویترین و شدیدترین عبارات تصمیم رژیم صهیونیستی را برای اشغال نوار غزه محکوم کرد.

بر اساس این بیانیه، وزارت خارجه عربستان سعودی ارتکاب پیاپی جنایات گرسنه نگه داشتن ساکنان غزه، اقدامات وحشیانه و پاکسازی نژادی علیه مردم فلسطین را به شدت محکوم کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه عربستان آمده است: ایده ها وتصمیم های غیرانسانی که مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل بدون هیچ بازدارندگی و مانعی اتخاذ کرده اند، بار دیگر تاکید می کند که آنها (اسرائیلی ها) پیوند عاطفی، تاریخی و قانونی مردم فلسطین را با سرزمین‌شان درک نمی کنند زیرا بر اساس قوانین بین المللی واصول انسانی مردم فلسطین صاحب ومالک این سرزمین هستند.

عربستان سعودی در عین حال هشدار داد: ناتوانی پیاپی جامعه بین الملل و شورای امنیت در توقف فوری تجاوزات و نقض های اسرائیل پایه های نظم جهانی و مشروعیت بین المللی را تضعیف و برهم زده است و همچنین امنیت و صلح منطقه ای و جهانی را تهدید می کند. این اقدامات عواقب وخیمی به دنبال دارد که نسل کشی و کوچ اجباری را بیشتر از پیش تشویق و ترغیب می کند.

در بخش پایانی بیانیه وزارت خارجه عربستان تأکید شده است: جنایات مستمر اسرائیل، جامعه بین الملل را ملزم می کند که مواضعی قاطعانه و بازدارنده اتخاذ کند تا به فاجعه انسانی مردم فلسطین پایان دهد و راه حلی را که کشورهای صلح دوست بر آن توافق دارند، یعنی راه حل تشکیل دو دولت را با توجه به قطعنامه های سازمان ملل و بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی محقق سازد.