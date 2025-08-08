حماس: تصمیم اشغالگران درباره اشغال غزه جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای تصویب طرح اشغال شهر غزه و کوچ اجباری ساکنان آن از سوی کابینه رژیم صهیونیستی را «جنایت جنگی تمام‌عیار» توصیف کرد که در راستای ادامه سیاست‌های نسل‌کشی، کوچ اجباری و پاک‌سازی نژادی علیه ملت فلسطین برنامه‌ریزی شده است.

حماس هشدار داد که این اقدام ارتش اشغالگر جان نزدیک به یک میلیون فلسطینی را تهدید می‌کند و تلاشی آشکار برای فرار از مسئولیت‌های قانونی است، چرا که تغییر واژه «اشغال» به «کنترل» تنها یک فریب زبانی برای مشروع جلوه دادن جنایتی آشکار است که ناقض کنوانسیون‌های ژنو است.

این جنبش همچنین اعلام کرد که تصمیم کابینه صهیونیستی برای گسترش تجاوز نظامی به غزه نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل دولت نتانیاهو به سرنوشت اسرای اسرائیلی است و این تصمیم فاش می‌کند که آن‌ها حاضرند برای تحقق توهمات سیاسی خود، جان اسرا را قربانی کنند.

حماس اعلام کرد: عقب‌نشینی ناگهانی اشغالگران از دور اخیر مذاکرات که نزدیک به توافق آتش‌بس و تبادل اسرا بود، نیز در چارچوب همین طرح تجاوزکارانه قابل تفسیر است.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما در تعامل با میانجی‌های مصری و قطری، حداکثر انعطاف را برای رسیدن به توافق آتش‌بس و تبادل اسرا نشان دادیم و آماده پیشروی به سوی توافقی جامع برای آزادی همه اسرا و پایان جنگ هستیم.

حماس ضمن هشدار درباره پیامدهای سنگین این ماجراجویی جنایتکارانه، تأکید کرد که ملت فلسطین و مقاومت آن شکست‌ناپذیر و تسلیم‌ناشدنی هستند و طرح‌های نتانیاهو محکوم به شکست است.

این جنبش همچنین دولت آمریکا را مسئول کامل جنایات رژیم اشغالگر دانست و خواستار اقدام فوری سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه کیفری بین‌المللی برای توقف این طرح و محاکمه سران اسرائیل به‌دلیل ارتکاب جنایات جنگی شد.