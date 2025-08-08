واکنش چین و ۵ کشور اروپایی به طرح جدید اشغالگران علیه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه چین به تصمیم اشغالگران برای اشغال غزه واکنش نشان داد.

وزارت خارجه چین بیان کرد: ما به شدت نگران طرح اسرائیل برای سیطره بر غزه هستیم و از آن می خواهیم که خیلی فوری اقدامات خطرناک را متوقف کند.

از سوی دیگر نخست‌وزیر اسکاتلند نیز در واکنش به تصمیم رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر غزه اعلام کرد: تصمیم اسرائیل برای تسلط بر شهر غزه و اشغال آن، به تشدید درگیری‌ها و افزایش رنج مردم فلسطین منجر می‌شود و قابل قبول نیست. جامعه جهانی باید اسرائیل را متوقف کند و برای تحقق یک آتش‌بس فوری وارد عمل شود.

وزیر خارجه نروژ نیز در این باره گفت: اگر اسرائیل بر غزه به طور کامل سیطره یابد این نقض غیرقابل قبول قانون بین المللی است.

وزیر خارجه سوئد نیز اعلام کرد که جنگ در غزه باید متوقف شود و هر تلاشی برای الحاق ان مغایر با قانون بین المللی است.

وزیر خارجه هلند نیز بیان کرد: طرح اسرائیل برای تشدید عملیات خود در غزه اشتباه است. اوضاع انسانی فاجعه بار است و رسیدگی سریع را طلب می کند. تصمیم اسرائیل به هر حال بازگشت اسیران را به همراه نخواهد داشت.

کر استارمر نخست وزیر انگلیس نیز روز جمعه ساعاتی پس از اعلام تصمیم رژیم صهیونیستی مبنی بر اشغال نوار غزه، در بیانیه‌ای اعلام کرد: تصمیم دولت اسرائیل برای تشدید حملاتش در غزه اشتباه است و ما از آن می‌خواهیم که فوری در این تصمیم تجدیدنظر کند.این اقدام هیچ کمکی به پایان دادن به درگیری ها و آزادی اسیران نخواهد کرد. این کار فقط باعث خونریزی بیشتر خواهد شد.

این در حالی است که کابینه رژیم صهیونیستی با طرح بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم درباره اشغال شهر غزه موافقت کرد.