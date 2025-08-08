به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بامداد امروز جمعه اعلام کرد که کابینه این رژیم با طرح سیطره بر شهر غزه در چارچوب یک طرح کامل‌تر برای اشغال کامل نوار غزه موافقت کرده است.

شکست اهداف نظامی نتانیاهو و تلاش برای نجات از باتلاق غزه

دفتر نتانیاهو در بیانیه ای افزود که ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای به دست گرفتن کنترل شهر غزه است و در عین حال آنچه را که کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان خارج از مناطق جنگی نامیده، ارائه خواهد کرد.

روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت» پس از تصویب این طرح به نقل از نتانیاهو نوشت: شکل فعلی عملیات در غزه شکست خورده و منجر به بازگشت اسرای نظامی نشده است و اسرائیل می‌خواهد حماس را شکست دهد، نه اینکه آن را تداوم بخشد.

نتانیاهو پیش از این در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفته بود که قصد ندارد کنترل نوار غزه را در دست بگیرد و اسرائیل می‌خواهد این باریکه را به «نیروهای عربی که تهدیدی برای اسرائیل نیستند» واگذار کند.

روزنامه عبری «اسرائیل هیوم» هم گزارش داد که کابینه اسرائیل پس از ۱۰ ساعت بحث و تبادل نظر، پیشنهاد نتانیاهو را برای اشغال غزه تصویب کرد. این در حالی است که سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل تأیید کرد که تصویب اشغال غزه علیرغم هشدارهای «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش صورت گرفته است.

در همین زمینه، روزنامه «جروزالم پست» به نقل از یک مقام رژیم صهیونیستی نوشت که ارتش، مقرهای رزمندگان مقاومت را در شهر غزه هدف قرار خواهد داد و این عملیات بعداً به اردوگاه‌های آوارگان در مناطق مرکزی نوار غزه گسترش خواهد یافت.

از سوی دیگر، نشریه آمریکایی اکسیوس به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد که ارتش اشغالگر، رزمندگان باقی‌مانده حماس در شهر غزه را محاصره خواهد کرد و همزمان در مرحله اول، عملیات زمینی محدود علیه این شهر را انجام خواهد داد و هدف از این عملیات، تخلیه تمام غیرنظامیان از شهر غزه به اردوگاه‌های مرکزی و سایر مناطق تا ۷ اکتبر یعنی دومین سالگرد نبرد طوفان الاقصی است.

روزنامه عبری هاآرتص هم به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشت که تصمیم کابینه به این معنی است که در حال حاضر هیچ قصدی برای اشغال اردوگاه‌های مرکزی نوار غزه وجود ندارد. در همین حال، «عامیت هالوی» عضو کنست از حزب لیکود، به رادیو اسرائیل گفت که طرح تصویب شده توسط دولت اسرائیل، منجر به سیطره بر کل نوار غزه خواهد شد.

کنترل یا اشغال شهر غزه؟

در همین حال، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که کابینه اسرائیل از کلمه «اشغال» شهر غزه استفاده نکرده و در عوض به دلایل حقوقی مربوط به مسئولیت در قبال جمعیت غیرنظامی از «کنترل» استفاده کرده است. این روزنامه به نقل از یک مقام اسرائیلی افزود که هدف اصلی اشغال غزه است و «کنترل» صرفاً تعریف رسمی آن است.

این روزنامه افزود که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، سرسخت‌ترین مخالف طرح اشغال غزه بوده و در جریان جلسه کابینه سیاسی و امنیتی، درگیری‌های شدیدی بین او و نتانیاهو رخ داد. زامیر در این نشست تأکید کرد که هیچ راه حل بشردوستانه‌ای برای انتقال یک میلیون نفر از شهر غزه وجود ندارد و همه چیز پیچیده خواهد بود.

روزنامه اسرائیل هیوم نیز گزارش داد که زامیر معتقد است کنترل طولانی مدت غزه برای نظامیان اسرائیلی دشوار خواهد بود. وی اذعان کرده است که واحدهای ذخیره ارتش اسرائیل خسته شده‌اند و این امر پیامدهای ملموس و سختی خواهد داشت.

یدیعوت آحارانوت پیش از این گزارش داده بود که زامیر با طرح اشغال غزه مخالفت کرده و گفته بود که این طرح ممکن است دو سال طول بکشد و نظامیان را در معرض کشته شدن و جان اسرا را در معرض خطر قرار دهد.

واکنش صهیونیست‌ها به طرح اشغال غزه

بر اساس گزارش رسانه های صهیونیستی، اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل با این طرح مخالفت کرد زیرا بندی که توقف جنگ را حتی در صورت توافق تبادل اسرا ممنوع کند، در آن گنجانده نشده است.

کانال ۱۲ اسرائیل نیز گزارش داد که اسموتریچ و بن گویر، وزیران دارایی و امنیت داخلی، به برخی از مفاد مصوبه دولت، از جمله ادامه توزیع کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه، رأی منفی دادند.

در مقابل، یائیر لاپید، رئیس احزاب مخالف کابینه اسرائیل، تصمیم کابینه نتانیاهو را «فاجعه» خواند و گفت: «این همان چیزی است که حماس می‌خواهد.»

آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» نیز تصمیم کابینه را شاهدی بر این دانست که «تصمیمات حیاتی برخلاف ملاحظات امنیتی و اهداف جنگ گرفته می‌شود.»

لشکرکشی به اطراف غزه

شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی نیوز به نقل از مقام های این کشور گزارش داد که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد اسرائیل در حال جمع‌آوری نیرو برای حمله زمینی احتمالی به غزه است. این شبکه مدعی شد که این تصاویر، تحرکات و آرایش جدید نظامیان اسرائیلی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده یک عملیات زمینی بزرگ قریب‌الوقوع علیه غزه است.

این تحولات در حالی است که ارتش اشغالگر اسرائیل در ماه مه گذشته عملیات نظامی جدیدی را به نام «ارابه های گیدئون» در نوار غزه آغاز کرد. یدیعوت آحارانوت گزارش داد که شماری از وزرای کابینه امنیتی اسرائیل معتقدند این عملیات به اهداف خود نرسیده است.

ارتش اشغالگر در جریان عملیات ارابه های گیدئون در دو ماه ژوئن و ژوئیه بیش از ۴۰ کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشت.