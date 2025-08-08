راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در کنگان برگزار می شود

حجت الاسلام سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی هر ساله در نقاط مختلف شهرستان کنگان برگزار می‌شود تا کسانی که به دلایلی امکان حضور در پیاده روی اصلی اربعین به کربلا را ندارند، بتوانند ارادت خود را به امام حسین (علیه السلام) ابراز کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی و دبیر ستاد شئون مناسبت‌های فرهنگی شهرستان کنگان افزود: مراسم امسال در شهرستان کنگان در چهار نقطه یعنی شهر کنگان، بنک، سیراف و شیرینو با شعار «ایران حسین تا ابد پیروز است» و «بوشهر طریق الحسین» برگزار می‌شود.

وی افزود: راهپیمایی در شهر کنگان، صبح اربعین پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ ساعت هفت، از ابتدای بلوار پاسداران (گلزار شهدا) تا مصلی شهدای محراب کنگان، به همت دفتر امام جمعه، فرمانداری، اداره تبلیغات اسلامی، شهرداری و شورای شهر بندر کنگان، شورای هیئات مذهبی و دیگر دستگاه‌های اجرایی و نظامی با برپایی مراسم عزاداری و مواکب فرهنگی، برگزار خواهد شد.