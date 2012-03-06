50 گفتمان دینی در دشتستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمک کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی دشتستان از برگزاری 50 گفتمان دینی با موضوعات متنوع به همت اداره تبلیغات اسلامی دشتستان در سال 90 خبر داد.

علی بحرینی گفت: به همت اداره تبلیغات اسلامی دشتستان و به مناسبت های مختلف تعداد 50 گفتمان دینی با موضوعات متنوع در دشتستان در سال 90 برگزار شد.

وی ادامه داد: سعی شد در این گفتمان ها سن و جنس مخاطبین و فرهنگ بومی منطقه در نظر گرفته شده و با برگزاری جلسات پرسش و پاسخ بعد از هر گفتمان به شبهات پاسخ گفته شود.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی دشتستان اظهار داشت: مساجد، حسینیه ها و مدارس پذیرای این گفتمان ها بوده و تعداد 40 مربی در این طرح با اداره تبلیغات اسلامی دشتستان همکاری داشتند. بحرینی تصریح کرد: حدود هشت هزار نفر در این گفتمان ها شرکت کردند.



اعلام حمایت فرماندار از طرح های فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی کنگان

کارشناس امور فرهنگی، تبلیغی و تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی کنگان از اعلام حمایت فرماندار کنگان از طرح های فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان خبر داد.

نشست فرهنگی با حضور حجت الاسلام رحیم اهرمی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان در دفتر تیمور یزدان شناس فرماندار این شهرستان، برگزار شد.

حجت الاسلام اهرمی در خصوص برنامه های فرهنگی و لزوم حرکت شتابان توسعه زیر ساخت های فرهنگی همزمان با توسعه صنعت نفت و گاز با فرماندار به رایزنی پرداخت.

در پایان یزدان شناس نسبت به حمایت از طرح های فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی اعلام حمایت و جهت انجام هر نوع همکاری با این اداره اعلام آمادگی کرد.



گزارش عملکرد واحد فرهنگی تبلیغات اسلامی کنگان در سال 90

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی کنگان از ارائه گزارش سال 90 واحد فرهنگی این اداره خبر داد.

کمال اکرمی اظهار داشت: برگزاری ایستگاه های صلواتی 15 مورد، اطلاع رسانی به تشکل ها و هیئات مذهبی، کانون های فرهنگی و انجمن های اسلامی جهت شرکت در مراسمات و راهپیمایی های های مذهبی، هماهنگی با سرپرست اداره تبلیغات اسلامی در انجام ماموریت های محوله، توزیع مجلات و نشریات ارسالی از اداره کل به هیئات مذهبی، کانون های فرهنگی و انجمن های اسلامی به تعداد 200 جلد از برنامه های واحد مذکور در سال 90 به شمار می روند.

اکرمی افزود: کمک در برگزاری مراسم اعتکاف، رایزنی با ادارات فرهنگی از قبیل اداره ارشاد، آموزش و پرورش، اداره اوقاف و مدارس دینی، 10 مورد حضور در اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در جهت رسیدگی به امور اداری، 30 مورد کمک در برگزاری مراسمات محوری و کمک در برگزاری همایش تقدیر از فعالان فرهنگی را از اهم فعالیت های سال 90 واحد فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی کنگان می توان برشمرد.

جلسه کانون مداحان شهرستان دشتی برگزار شد



به همت واحد تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی جلسه کانون مداحان شهرستان برگزار شد.

در این جلسه کارشناس امور تشکل های دینی اظهار داشت: مداح کسی است که علاوه بر داشتن صدای خوب از شخصیت مداحی برخوردار باشد، یعنی شخصیت ظاهری یک مداح باید به گونه ای باشد که شأن، شخصیت و منزلت اهل بیت زیر سئوال نرود.

عبدالرضا زحمتکش با بیان اینکه یک مداح باید از سواد مداحی برخور دار باشد، گفت: مطالعه رکن اصلی مداحی است، اگر مداحی مطالعه نداشته باشد نمی تواند مجلس را اداره کند.

وی شناخت مقاتل را دیگر ویژگی های یک مداح عنوان کرد و گفت: یک مداح باید حداقل دو مقتل را بخواند تا بتواند مطلبی درست و صحیح که باعث عزت اهل بیت است را به مردم ارائه کند و خدای ناکرده به گونه ای نشود که یک مداح به جای عزت بخشی به اهل بیت باعث تحریف حقایق شود.



کاشت نهال در اداره تبلیغات اسلامی کنگان

کارکنان اداره تبلیغات اسلامی در راستای گرامیداشت روز درختکاری در اقدامی نمادین به کاشت نهال اقدام کردند.

حجت الاسلام رحیم اهرمی، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان در مراسم گرامیداشت روز درخت کاری که در مدرسه شهید عاشوری برگزار شد گفت: تاثیر کاشت درخت بر جسم و جان انسان ها بر کسی پوشیده نیست و به همین دلیل است که از درخت به عنوان ریه های تنفسی زمین نام برده می شود.

حجت الاسلام اهرمی در ادامه افزود: کاشت درخت پنجره ای به سوی تلطیف فضای جامعه تعبیر می شود که درمتون دینی ما از آن به عنوان باقیات الصالحات نام برده شده است.

تیمور یزدان شناس، فرماندار کنگان و اعضای شورای اداری شهرستان نیز در این مراسم حضور داشتند.

لازم به ذکر است کارکنان اداره تبلیغات اسلامی در راستای گرامیداشت روز درختکاری در اقدامی نمادین به کاشت نهال اقدام کردند.



برگزاری محفل انس با قرآن و عترت در کنگان

با حضور مسئول جامعه القرآن الکریم و اهل بیت علیهم السلام کشور محفل انس با قرآن و عترت در 20 اسفند در حسینیه عاشقان ثارالله کنگان برگزار می شود.

مسلم رضایی، عضو هیئت امناء موسسه جامعه القرآن الکریم و اهل بیت علیهم السلام کنگان با حضور در اداره تبلیغات اسلامی کنگان با حجت الاسلام رحیم اهرمی سرپرست این اداره دیدار کرد.

وی در این دیدار اظهار داشت: با حضور حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی، مسئول جامعه القرآن الکریم و اهل بیت علیهم السلام کشور و فرزند ایشان سید محمد حسین طباطبایی، نابغه قرآنی محفل انس با قرآن در 20 اسفند 90 در حسینیه عاشقان ثارالله کنگان برگزار می شود.

رضایی افزود: اجرای سخنرانی توسط حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی، اجرای برنامه حفظ توسط سید محمد حسین طباطبایی، تجلیل از مربیان و اهداء گواهینامه پایان دوره به قرآن آموزان از محورهای این مراسم خواهند بود.

عضو هیئت امناء موسسه جامعه القرآن الکریم و اهل بیت علیهم السلام کنگان از دیگر برنامه های سفر مسئول جامعه القرآن الکریم و اهل بیت علیهم السلام کشور را بازدید از طرح های پارس جنوبی و نشست با مدیر عامل منطقه ویژه بیان کرد.

در پایان حجت الاسلام اهرمی حضور سید محمد حسین طباطبایی نابغه قرآنی در شهر کنگان را مایه خوشحالی قرآن دوستان و تحول در این منطقه دانست و آمادگی خود را جهت برگزاری هرچه بهتر این مراسم اعلام کرد.



نشست کشیک نوروزی تبلیغات اسلامی کنگان برگزار شد

با حضور حجت الاسلام رحیم اهرمی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام هاشم پروند، کارشناس فرق و مذاهب و دیگر کارکنان، نشست هماهنگی کشیک نوروزی این اداره در دفتر حجت الاسلام اهرمی برگزارشد.در این نشست که پیرامون کشیک نوروزی رایزنی شد افراد و ایام کشیک مشخص شدند.

حجت الاسلام اهرمی در ادامه این نشست اظهار داشت: سال 90 با هر پستی و بلندی که داشت رو به اتمام است و اداره تبلیغات اسلامی کنگان تمام سعی خود را انجام داد که برنامه ها و اصول اساسنامه سازمان تبلیغات اسلامی و منویات مقام معظم رهبری را به خوبی اجرا کند.

اهرمی در ادامه افزود: قطعا کاستی هایی در کار بوده ولی تمام سعی بر این بوده که کارها به نحو احسن انجام شود. وی در پایان از تلاش های کارکنان اداره تبلیغات اسلامی تشکر به عمل آورد.



بسیجیان فعال هیئت های مذهبی دشتستان تجلیل شدند

به همت هیئت اباعبدالله الحسین (ع) وابسته به اداره تبلیغات اسلامی دشتستان از بسیجیان فعال در امور هیئات مذهبی دشتستان تجلیل شد.

در این مراسم از همکاری و مساعدت بسیجیان در امر فرهنگی و مذهبی قدردانی و با اهداء لوح تقدیر و هدایایی معنوی از آنان تجلیل به عمل آمد. مراسم تجلیل از بسیجیان فعال هیئات مذهبیدر مسجد قدس برازجان برگزار شد.

گفتنی است، هیئت اباعبدالله الحسین (ع) در سال 1370 تاسیس شده و امرالله ثبوت، مسئولیت این هیئت را بر عهده دارد.



همکاری تبلیغات اسلامی دشتستان با 71 مبلغ اعزامی

کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ اداره تبلیغات اسلامی دشتستان از همکاری اداره مذکور با 71 مبلغ اعزامی در شش ماه دوم سال 90 خبر داد.

امرالله حسن پور با اعلام مطلب فوق افزود: در شش ماه دوم سال 90 و با توجه به حجم وسیع برنامه های فرهنگی و دینی اداره تبلیغات اسلامی دشتستان این اداره با 71 مبلغ اعزامی از قم همکاری کرده است.

وی حضور روحانیون اعزامی را مفید و موثر ارزیابی کرد و ادامه داد: برگزاری گفتمان های دینی، مجالس سخنرانی و جشن های انقلاب اسلامی از فعالیت های انجام گرفته با همکاری روحانیون اعزامی است.



راه اندازی خانه قرآن روستای برکه چوپان کنگان ضروری است

دهیار روستای برکه چوپان با حضور در اداره تبلیغات اسلامی کنگان خواستار راه اندازی خانه قرآن این روستا شد.

مسلم رضایی، دهیار روستای برکه چوپان با حضور در اداره تبلیغات اسلامی کنگان با حجت الاسلام رحیم اهرمی، سرپرست این دیدار کرد.

در این دیدار دهیار روستای برکه چوپان وجود خانه قرآن را از ضروریات روستاهایی دانست که به فکر توسعه فرهنگی هستند. حجت الاسلام اهرمی ضمن بیان اهمیت خانه قرآن، بر اجرای برنامه های قرآنی و حمایت از فعالان قرآنی و مربیان تاکید کرد.



گزارش عملکرد واحد خواهران تبلیغات اسلامی کنگان در سال 90

کارشناس امور فرهنگی، تبلیغی و تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی گزارشی از عملکرد واحد خواهران این اداره در سال 90 را ارائه داد.



حسین احمدی در این باره اظهاره داشت: برگزاری 30 گفتمان دینی، دعاهای زیارت عاشورا و ندبه، عزاداری دهه محرم و صفر ویژه بانوان و کمک در برگزاری همایش شیرخوارگان از فعالیت های واحد خواهران تبلیغات اسلامی کنگان محسوب می شوند.

احمدی افزود: تعامل با ادارات در جهت برگزاری مراسمات، تعامل با حوزه علمیه خواهران و اعزام مبلغات از اهم برنامه های اجرایی سال 90 این اداره بوده است.



انتصاب 5 ائمه جماعت مساجد دشتستان در سال 90

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی دشتستان از انتصاب 5 امام جمعه مساجد شهرستان دشتستان در سال 90 خبر داد.

امرالله حسن پور با اعلام مطلب فوق افزود: طی هماهنگی با مسئولین حسینیه ها و مساجد در سال 90 تعداد 5 روحانی به آنان معرفی و پس انجام اقدامات لازم به امامت جماعات این مساجد منصوب شدند.

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی دشتستان ادامه داد: مساجد فاطمه الزهرا (س)، امام خمینی (ره)، حسینه اعظم، امام حسین (ع) و مسجد ابوالفضل (ع) به عنوان مساجد 5 گانه یاد شده محسوب می شوند که تا پیش از این بدون امام جماعات بودند.



اهداء 700 جلد کلام الله مجید در دشتستان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دشتستان از اهداء 700 جلد کلام الله مجید در سال 90 در شهرستان دشتستان خبر داد.

حجت الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا با اعلام خبر فوق افزود: در راستای تجهیز کتابخانه های مساجد و حسینیه ها تعداد 700 جلد کلام الله مجید در سال 90 بین کتابخانه ها و مراکز فرهنگی وابسته به اداره تبلیغات اسلامی دشتستان توزیع شد.

رئیس تبلیغات اسلامی دشتستان ادامه داد: علاوه بر کلام الله مجید تعداد 200 جلد کتب دعا و زیارت نامه نیز بین مساجد و حسینیه ها توزیع شد.

سخنرانی سرپرست اداره تبلیغات اسلامی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) کنگان



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان با حضور در مسجد امام حسن مجتبی (ع) در جمع نمازگزاران این مسجد به سخنرانی پرداخت.

نماز جماعت مغرب و عشاء مسجد امام حسن مجتبی (ع) محله حسین آباد کنگان، به امامت حجت الاسلام رحیم اهرمی، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان اقامه شد.

وی بعد از اقامه نماز جماعت در سخنانی به تشریح شرایط موجود و لزوم حفظ هوشیاری و بصیرت آحاد جامعه برای مقابله با تهدیدهای دشمنان پرداخت.

حجت الاسلام اهرمی در ادامه این مراسم با تشریح موقعیت زمانی و جنگ نرمی که دشمن علیه انقلاب و آرمان های جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته است افزود: باید به فرامین مقام معظم رهبری لبیک بگوییم.