به گزارش خبرنگار مهر، فرشید ظهوری صبح شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مطالعات طرح جامع شهرهای سنندج، بیجار و قروه با نگرش و روش نوین مشارکتی و راهبردی، با هدف حل مسائل شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در حال تهیه است.

وی با بیان اینکه مشارکت عمومی می‌تواند نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار شهری و عدالت اجتماعی ایفا کند، افزود: از تمام افراد حقیقی و حقوقی، دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، گروه‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی و عموم شهروندان دعوت می‌شود با ارائه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه‌های مختلف از جمله محیط زیست، اسکان غیررسمی، مسائل اجتماعی و اقتصادی، اشتغال، ترافیک، گردشگری، ورزش، فرهنگ، هنر و موضوعات مذهبی، در این فرآیند سهیم باشند.

ظهوری تصریح کرد: مشارکت مردمی علاوه بر صیانت از حقوق شهروندی و مالکیت، به توزیع عادلانه هزینه‌ها و منافع طرح، کاهش تعارض منافع و شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌های توسعه شهری کمک خواهد کرد.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی کردستان با اشاره به برگزاری قریب‌الوقوع نشست‌های شورای راهبری این طرح‌ها، خاطرنشان کرد: حضور و مشارکت مؤثر مردم در این نشست‌ها گامی مهم در تحقق مردم‌سالاری شهری است.

وی از شهروندان خواست برای مشارکت و ارائه پیشنهادات خود به نشانی اینترنتی https://B2n.ir/k64516 یا ایمیل kurd.shaar@gmail.com مراجعه کنند.