تحرکات آمریکا علیه عراق بعد از شکست سناریوی آشوب در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد ابوسعیده فعال سیاسی عراقی هشدار داد که آمریکا در حال آماده سازی سناریوهای مربوط به تغییر نقشه سیاسی این کشور با همکاری هم پیمانان خود است.

وی افزود: آمریکا به طرق مختلف برای بی ثبات کردن اوضاع داخلی عراق با سوء استفاده از شکاف های موجود میان طرف های عراقی تلاش می کند.

ابوسعیده تصریح کرد: آمریکا و هم پیمانانش در ایجاد آشوب و ناآرامی های داخلی در ایران شکست خوردند اما در عین حال برای اجرای این سناریو داخل عراق تلاش می کنند.

وی بیان کرد: طرحف آمریکایی تمایلی ندارد اوضاع کنونی در عراق به همین منوال پیش برود بلکه برای تغییر نقشه سیاسی این کشور بر اساس منافع خود تلاش می کند.