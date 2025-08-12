نمایندگان عراق: بغداد با سفیر گستاخ انگلیس برخورد کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، علاء الحیدری نماینده پارلمان عراق تاکید کرد: چه کسی به سفیر انگلیس اجازه داده خود را قیم عراق بداند؟ گستاخی وی علیه نیروهای حشد شعبی بیانگر خوی استعمارگری این کشور است.

وی اضافه کرد: وزارت خارجه باید جلوی این انسان گستاخ را بگیرد در غیر این صورت ما در پارلمان اقدام می‌کنیم.

یاسر الحسینی یکی دیگر از نمایندگان پارلمان عراق نیز تاکید کرد: سفیر انگلیس به صورت آشکاری در امور داخلی عراق مداخله می‌کند، همان کاری که سفارت آمریکا انجام می‌دهد. حشد شعبی یک نهاد ملی است که با فتوای مرجعیت دینی تشکیل شده و قانون دارد.

وی بیان کرد که سفیر انگلیس در عراق یک شخص نامطلوب به شمار می‌رود.

مختار الموسوی نماینده ائتلاف چارچوب هماهنگی عراق نیز تاکید کرد که دولت این کشور نباید به فشارهای خارجی به ویژه از سمت آمریکا علیه نیروهای حشد شعبی توجهی کند.

سفیر انگلیس مدعی شده بود که دیگر نیازی به نیروهای حشد شعبی در عراق نیست.