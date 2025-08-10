  1. بین الملل
نقشه خطرناک آمریکا برای عراق

یکی از نمایندگان پارلمان عراق نسبت به نقشه آمریکا برای ایجاد آشوب و ناامنی در این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد البلداوی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که یک نقشه خطرناک برای بازسازی صفوف عناصر داعش در این کشور وجود دارد.

وی افزود: آمریکا تلاش دارد از طریق اجرای این نقشه در عراق آشوب ایجاد کند و این مسأله امنیت کشورمان و تمام منطقه را تهدید می‌کند.

البلداوی تصریح کرد: نیروهای امنیتی عراق باید در بالاترین سطح آمادگی برای رویارویی با تحرکات تروریست‌ها باشند.

مرکز ای سی سی تی هلند نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد که ۲ هزار و ۵۰۰ تن از عناصر داعش همچنان در سوریه و عراق فعال هستند.

