به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، ریاض الوحیلی تحلیلگر سیاسی عراقی نسبت به تحرکات شخصیت‌های سیاسی کرد در این کشور با همکاری طرف‌های خارجی برای خدشه دار کردن وجهه نیروهای حشد شعبی هشدار داد.

وی افزود که رژیم صهیونیستی به شدت برای این هجمه‌های مسموم در فضای مجازی علیه نیروهای حشد شعبی هزینه می‌کند.

الوحیلی تصریح کرد: ما شاهد یک جنگ روانی و رسانه‌ای علیه نیروهای حشد شعبی به عنوان یک نهاد عقیدتی و نظامی هستیم. این جنگ نتیجه بخش نخواهد بود.

در همین راستا مختار الموسوی، نماینده پارلمان عراق تصریح کرد: مانع‌تراشی ها در برابر اراده پارلمان و مردم این کشور ناکام خواهد ماند و دوره پیش‌رو شاهد تثبیت جایگاه نیروهای حشد شعبی به عنوان رکن اساسی ساختار امنیتی عراق خواهیم بود.

لازم به ذکر است که پارلمان عراق به دنبال تصویب قانون مربوط به سازماندهی نیروهای حشد شعبی در سایه فشارهای خارجی برای ممانعت از تصویب آن، است. موفقیت‌های حشد شعبی در مبارزه با تروریسم باعث شده خشم رژیم صهیونیستی و آمریکا از این بسیج مردمی برانگیخته شود.