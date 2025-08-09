ارزیابی تکمیلی داوطلبان آزمون استخدامی مازندران در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی قاسمی طوسی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران عرض تبریک روز خبرنگار از برگزاری فرآیند ارزیابی تکمیلی دوازدهمین آزمون استخدامی فراگیر خبر داد و اعلام کرد: این مصاحبه به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص و توانمند برای فرمانداریها و بخشداریهای تابعه این استانداری انجام شده است.
قاسمی طوسی با اشاره به اتمام نتایج داوطلبانی که موفق به کسب حدنصاب علمی در آزمون کتبی شدند، خاطرنشان کرد: در این مرحله، تعداد ۹۲ نفر از داوطلبان در ۱۴ رشته شغل و در قالب پستهای سازمانی مربوط به فرمانداریها و بخشداریهای تابعه به منظور ارزیابی مهارتها، شایستگیهای عمومی و توانمندیهای فردی در جلسات مصاحبه عمومی و تخصصی شغلی حضور پیدا کردند.
وی توضیح داد: مصاحبههای تخصصی شغلی توسط ارزیابان تخصصی، و مصاحبه عمومی توسط ارزیابان حرفهای کانون ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با استفاده از ابزارهای جدید و بروز، برای سنجش شایستگیهای عمومی داوطلبان از آزمون و تست و مصاحبه روانشناسی، برای سنجش رفتارهای فردی، هوش هیجانی و تناسب شغل و شاغل انجام شده است.
معاون استاندار مازندران تأکید کرد: هدف از این ارزیابی، انطباق مهارتها و دانش داوطلبان با نیازهای شغلی تعریف شده در استانداری میباشد.
قاسمی طوسی در ادامه افزود: نتایج این ارزیابی تخصصی به همراه امتیازات حاصل از آزمون کتبی در نهایت در سامانه جهاد دانشگاهی ثبت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از اعلام نتایج نهایی، اطلاعات پذیرفتهشدگان پس از تأیید گزینش و طی فرآیند اداری به منظور دریافت شناسه استخدامی در سامانه کارمند ایران ثبت میگردد.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مازندران همچنین از تمامی دستاندرکاران و نمایندگان دستگاههای اجرایی که در این فرآیند همکاری داشتهاند، قدردانی نمود و افزود: این همکاریها باعث استقرار نظام شفافیت و عدالت در تمام مراحل جذب و استخدام شده است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به آموزش و توانمندسازی مستمر نیروی انسانی، استانداری مازندران بتواند در چشم انداز خود در تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص برای انجام وظایف و مأموریتهای وزارت کشور دست یابد و در خدمترسانی به مردم استان نهایت تلاش خود را به کار گیرد.
