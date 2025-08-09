احراز هویت زائرین کمتر از ۵ ثانیه؛ افزایش ۱۵ درصدی خروج از مرز شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله عمادی مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان امروز (شنبه، ۱۸ مرداد) در جریان بازدید وزیر راه و شهرسازی از مرزهای چذابه و شلمچه، در پنجمین جلسه ستاد اربعین، اظهار کرد: در ایامی که پشت سر گذاشتیم، حدود ۱۰ کیلومتر آسفالت در مسیرهایی منتهی به چذابه، به بهره‌برداری رسید. اعتباری که در این محورها و پروژه‌ها هزینه شد، فارغ از مبلغ ۲۷۰ میلیارد تومان بوده و این پروژه‌ها اکنون مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

وی افزود: ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار جاری نیز در سطح استان و در قالب ۶ پروژه فعال است و تلاش خواهیم کرد موضوعاتی که در سطح استان و در جلسات اربعین مطرح شده، اجرایی شود.

عمادی گفت: جاده «امام رضا» به عنوان یک پروژه بسیار مهم و استراتژیک که در بحث تردد و رفت‌وآمد نقش بسزایی دارد، با دستور وزیر راه و شهرسازی، قطعاً مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و مجوزهای لازم برای افتتاح آن پیگیری می‌شود، که در صورت تأمین اعتبار تا سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: جاده اهواز - خرمشهر نیز به عنوان یکی از محورهای مطالبه‌شده، هم‌اکنون در ۲۸ کیلومتر فعال است و ۵۰ کیلومتر میانی آن باقی مانده که یک‌بار مناقصه توسط شرکت ساخت برگزار شده و مجدداً به دو قطعه ۲۵ متری برای تسریع تقسیم کرد انتخاب پیمانکار نیز انجام خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان تصریح کرد: محور عبدالخان - بستان نیز از جمله پروژه‌هایی است که در سفر اخیر رئیس جمهور مورد توجه قرار گرفت و اعتبار به این پروژه اختصاص داد، که نقش مهمی در کاهش مسیر ورودی از سمت غرب استان دارد. به این ترتیب، ترانزیت‌ها با عبور از این مسیر، حدود ۱۰۰ کیلومتر مسیر کوتاه‌تر خواهند داشت. در این محور، ۱۱ کیلومتر در اختیار پیمانکار و فعال است و مجموعاً ۳۳ کیلومتر آن نیازمند اقدام و تکمیل است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این موارد، خلاصه‌ای از پروژه‌های مهم استان است که توسط اداره کل راه و شهرسازی خوزستان در حال اجرا است.

انباشت ۴۷۷ هزار نفر که از طریق مرز شلمچه وارد عراق شدند

در ادامه پنجمین جلسه ستاد اربعین، محمد جولانژاد مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان اظهار کرد: باید یادآور شوم که ۳ رسالت بی‌بدیل و مأموریت حساس بر عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در رویداد بزرگ اربعین است، شامل بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها، تسهیل و مدیریت جابه‌جایی، به‌ویژه در موج بازگشت از کشور عراق.

وی افزود: مجموع اعتبار هزینه‌شده در حوزه بهسازی و ایمن‌سازی راه‌ها و آماده‌سازی پایانه‌های مرزی بیش از ۶۷۰ میلیارد تومان بوده است. فرآیند برگزاری مناقصات و مقدمات عملیات اجرایی این پروژه‌ها از اواخر سال گذشته آغاز شد و تا امروز به سرانجام رسیده است.

جولانژاد گفت: در این مدت، ۱۵۰ کیلومتر انواع عملیات بهسازی راه شامل لکه‌گیری، روکش و درزگیری از ورودی‌های استان تا محورهای منتهی به مرز انجام شده و خط‌کشی مسیرها صورت گرفته است. همچنین ۴۲ هزار تابلو و علائم تجهیزات ترافیکی در محورهای شریانی استان نصب و ۱۲ کیلومتر حفاظ میانی، عمدتاً در محور اهواز به سمت مرز چذابه، برای تفکیک خطوط و پیشگیری از تصادفات رخ‌به‌رخ اجرا شده است.

وی ادامه داد: ۲۰ کیلومتر روشنایی در برخی محورهای استان نصب شده و همین میزان نیز در محور اهواز - چذابه در دست اقدام است. در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه نیز از بدو ورود، امکانات رفاهی شامل سایبان‌های مجهز به فن و مه‌پاش تا سالن‌های مسافری فراهم شده و گیت‌های گذرنامه به سیستم‌های پیشرفته پاسپورت و بارکد مجهز شده‌اند تا فرآیند تشخیص هویت زائرین با کمترین معطلی، در کمتر از ۵ ثانیه انجام شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان خاطرنشان کرد: در مجموع ۲۲ هزار مترمربع سایبان مجهز به فن و مه‌پاش در پایانه‌های مرزی اجرا شده و ۱۵۰ نیروی خدماتی در هر دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه به‌کارگیری شده‌اند.

وی تصریح کرد: در مرز شلمچه، بیش از ۷۴۵ هزار زائر از کشور خارج شده‌اند که نسبت به طرح اربعین سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است. سهم خروج از این پایانه ۲۸ درصد کل ترددهای خروجی بوده و افزون بر انباشت ۴۷۷ هزار زائر که از طریق مرز شلمچه وارد کشور عراق شده‌اند، در این کشور وجود دارد؛ به این ترتیب، سهم مرز شلمچه از مجموع ترددهای خروجی دو پایانه مرزی خوزستان ۷۹ درصد و سهم مرز چذابه ۲۱ درصد است.

جولانژاد در پایان گفت: از این میزان، ۱۶.۲ درصد با ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مرز شلمچه حاضر شده‌اند و آمادگی کامل برای میزبانی از بازگشت تمام زائرانی که زیارت خود را به پایان رسانده و قصد عزیمت به اقصی نقاط کشور را دارند، فراهم شده است.