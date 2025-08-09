به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی امروز (شنبه، ۱۸ مرداد) در پنجمین جلسه ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی که در مرز شلمچه برگزار شد، اظهار کرد: در سال گذشته تلاش کردیم زیرساختهای جادهای منتهی به پنج مرز کشور را بهبود دهیم؛ از جمله اجرای عملیات روکش آسفالت، افزایش ایمنی، نصب روشنایی و توسعه ۲ بانده و ۴ بانده کردن جادهها. در مجموع حدود ۶۰ کیلومتر از جادههای منتهی به مرزها اصلاح و ارتقا یافته است.
وی افزود: در زمینه ناوگان حمل و نقل نیز ناترازی بسیار بالایی وجود دارد. تعداد اتوبوسهای مورد نیاز برای جابجایی مسافران و همچنین انتقال زائرین به مرزها و حتی در داخل کشور نیز کافی نیست.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با وجود تمام تلاشمان در سال گذشته توانستیم حدود هزار دستگاه اتوبوس در کارخانههای داخلی سفارش دهیم، همچنین از سوی دیگر در حال پیگیر ورود اتوبوسها نیز هستیم، هرچند که واردات اتوبوس در سال گذشته محقق نشده است.
وی گفت: با پیگیریهای انجام شده و ابلاغیههای معاون اول رئیس جمهور، ورود حدود ۳۰۰۰ دستگاه اتوبوس مورد نیاز است تا بتوانیم خدمات مناسبی به هموطنان ارائه دهیم و خدشهای در جابجایی مسافران داخل کشور ایجاد نشود. تاکنون ۵۰۰ دستگاه اتوبوس با همکاری وزارت نفت و وزارت صمت تأمین شده و در تلاشیم این تعداد افزایش یابد.
صادق در ادامه به وضعیت حمل و نقل ریلی اشاره کرد و گفت: با افزایش ۱۹ درصدی ظرفیت حمل و نقل ریلی، حدود ۴۷۰ هزار صندلی برای جابجایی پیشبینی شده است. قطارهای رفت و برگشت بین خرمشهر و شلمچه با افزایش سرعت از ۸۰ به ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت و با خدمات رایگان، به صورت تقریباً هر نیم ساعت یک بار و ۲۴ ساعته فعال هستند.
وزیر راه و شهرسازی درباره حمل و نقل هوایی نیز اظهار داشت: با وجود آسیب به ایرلاینها پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و توقف پروازها، همکاری مناسبی از سوی ایرلاینها صورت گرفته است تا نرخ بلیتها با نرخ مصوبی در ایام اربعین حفظ شود و نظارتها به صورت جدی ادامه دارد.
وی گفت: تعداد فرودگاههایی که خدمات جابجایی را به مرزهای کشور ارائه میدهند به ۲۶ فرودگاه افزایش یافته است. تاکنون حدود ۲۷۰ هزار نفر از شهرهای مختلف به کرمانشاه، ایلام و اهواز منتقل شدهاند و بیش از ۱۳۰ هزار نفر نیز با پروازهای مستقیم به بغداد و نجف منتقل شدهاند.
صادق تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که در بازه زمانی ۱۰ روزه، جابجاییها با همان نرخ مصوب انجام شود و از هموطنان تقاضا دارم تنها از سایتهای معتبر و معرفی شده نسبت به خرید بلیت اقدام کنند تا مشکلات احتمالی کاهش یابد.
وی با اشاره به روند افزایشی جابجایی زائرین با کشتی گفت: سال گذشته تنها یک هزار نفر با کشتی جابهجا شده بودند اما امسال تا کنون همین تعداد جابجایی صورت گرفته است و امیدوارم این رقم افزایش یابد تا بتوانیم برنامهریزیهای بهتر و دقیقتری داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی در پایان گفت: افزایش حدود ۸ درصدی ورود و خروج در مرز شلمچه نسبت به سالهای گذشته گزارش شده و این موضوع در کاهش تراکم مرز مهران نیز مؤثر بوده است.
