بازدید صادق از پایانه مرز چذابه؛ تاکید بر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ایمن

وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید از مرز چذابه، گفت: برنامه‌ریزی کامل برای ارتقای ناوگان، زیرساخت و ایمنی مرزها انجام شده است تا خدمات به زائران امسال شایسته‌تر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، صبح امروز (شنبه، ۱۸ مرداد) به همراه جمعی از معاونان خود به منظور بازدید میدانی از مرزهای چذابه و شلمچه، به استان خوزستان سفر کرد.

وزیر راه و شهرسازی در ابتدا از پایانه مرزی چذابه بازدید کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌های اربعین امسال را تقریباً از پایان مراسم اربعین سال گذشته، آغاز کردیم و برای امسال در همه جهات، اعم از ناوگان، زیرساخت، ایمنی و حضور در مرز، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم انجام شده است.

وی افزود: هم‌اکنون از مرز چذابه بازدید کردیم و پس از آن به مرز شلمچه خواهم رفت تا خدمات‌رسانی به زائران آقا امام حسین (ع) را مورد بررسی قرار دهم.

صادق تاکید کرد: امیدوارم امسال نوع خدماتی که به زائران ارائه می‌دهیم بهتر و شایسته‌تر باشد و شرمنده این مردم نباشیم.

بازدید سردار رادان از پایانه مرز چذابه

به گزارش مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده ناجا نیز امروز (شنبه، ۱۸ مرداد) در آستانه اربعین حسینی از پایانه مرزی چذابه بازدید کرد.

