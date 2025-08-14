ثبت ۵.۷ میلیون تردد مرزی ایران و عراق؛ بازگشت ۲.۳ میلیون زائر به کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تاکنون ۳ میلیون و ۳۴۵ هزار نفر از زائران اربعین از کشور خارج شده‌اند که از این تعداد تا صبح امروز (پنجشنبه، ۲۳ مرداد) ۲ میلیون و ۲۹۸ هزار نفر به کشور بازگشته‌اند.

وی افزود: همچنین، ۲۵۴ هزار زائر از خطوط هوایی، ۳۳۷ هزار زائر از خطوط ریلی و ۱۳۰۰ زائر نیز به شکل دریایی به سفر اربعین رفته‌اند.

وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی از ماه‌ها پیش اقدامات خود را برای راهپیمایی اربعین و خدمت به زائران در دستورکار خود قرارداد و در همین راستا نیز اقداماتی چون بهسازی و ایمن‌سازی مسیرها، نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل انجام شد.

صادق در پایان گفت: سیستم‌های تردد شمار، آمار رفت و بازگشت زائران را ثبت کرده است، بر این اساس در ۶ مرز زمینی کشور و از ابتدای ماه صفر، در مجموع ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تردد بین ایران و عراق به ثبت رسیده که از این تعداد ۳ میلیون و ۳۴۵ هزار نفر وارد عراق شده‌اند.