خروج ۱۱۰ هزار اتباع خارجی از مرزهای ایران؛ موج بازگشت زائرین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اکبری رئیس سازمان راهداری امروز (شنبه، ۱۸ مرداد) در پنجمین جلسه ستاد اربعین با بیان اینکه از آغاز سفرهای اربعین تا صفر بامداد امروز بیش از ۲ میلیون و ۵۳۲ هزار نفر از ایران خارج شدند، گفت: از این تعداد ۱۱۰ هزار نفر اتباع خارجی بودهاند.
وی افزود: در بازه زمانی ذکر شده، حدود ۷۶۲ هزار نفر از زائران ایرانی به کشور بازگشتهاند و در مجموع ۶۶ هزار نفر از اتباع خارجی نیز وارد مرزهای کشور شدهاند.
اکبری بیان کرد: مرز مهران با ۴۷ درصد، مرز شلمچه با ۲۸ درصد، مرز خسروی با ۱۴ درصد و مرز چذابه با ۸ درصد بیشترین سهم را در تردد زائران داشتهاند، تنها در مرز مهران، بیش از یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر از زائران عبور کردهاند.
اکبری با اشاره به رشد ۱۲ درصدی تردد زائران در مقایسه با سال گذشته از مجموع این مرزها عنوان کرد: در روز پنجشنبه (۱۶ مرداد)، بیش از ۴۱۱ هزار نفر از مرزها خارج شدند که نسبت به ۳۶۵ هزار نفر در مدت مشابه سال قبل، نشاندهنده رشد قابل توجهی است.
وی همچنین اعلام کرد: در حال حاضر، حدود ۱.۸ میلیون زائر ایرانی در کشور عراق حضور دارند و بر اساس آمارها، موج بازگشت از روز گذشته به طور محسوس آغاز شده است.
اکبری با اشاره به وضعیت ناوگان حملونقل عمومی نیز گفت: تاکنون ۵۱۱ هزار نفر از زائران با ناوگان حملونقل عمومی، عمدتاً اتوبوس از کشور خارج شدهاند و ۱۰۷ هزار نفر نیز از طریق این ناوگان وارد کشور شدهاند. بیشترین سهم تردد عمومی مربوط به مرز مهران با ۶۰ درصد و سپس مرز شلمچه با ۲۵ درصد است.
وی افزود: هماکنون حدود ۴۰۰ هزار زائر در کشور عراق باقی ماندهاند و پیشبینی میشود با نزدیک شدن به روز اربعین، موج بازگشت زائران شدت بیشتری بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان از افزایش ورود زائران در مرز مهران خبر داد و گفت: روز گذشته حدود ۱۳۰ هزار نفر از مرز مهران وارد کشور شدند که این عدد در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی داشته و نشان میدهد موج بازگشت زائران زودتر از انتظار آغاز شده است.
راهاندازی قطار ۲۴ ساعته خرمشهر - شلمچه
در ادامه، میرحسن موسوی قائممقام مدیرعامل راهآهن با اشاره به افزایش سهم حملونقل ریلی در ایام اوج سفرهای اربعین، اظهار کرد: با تاکید وزیر راه و شهرسازی، تمام تلاش خود را بهکار گرفتیم تا ظرفیت قطارهای اربعین را نسبت به سالهای گذشته افزایش دهیم که خوشبختانه این هدف محقق شد.
وی افزود: قطارهای فوقالعاده از مبادی زاهدان، کرمان، یزد، مشهد و تهران به مقصد خرمشهر و بالعکس برنامهریزی شدهاند. همچنین از شهرهای مشهد، گرگان، ساری و رشت به مقصد کرمانشاه و نیز از مشهد به همدان قطارهای ویژه تدارک دیده شده است.
موسوی ادامه داد: پیشبینی ما برای جابهجایی ۴۷۰ هزار زائر از طریق حملونقل ریلی در ایام اربعین است که نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش دارد.
وی افزود: از ابتدای اجرای طرح سفرهای اربعینی تاکنون، ۳۸۰ رام قطار مسافری به حرکت درآمده و بیش از ۱۸۴ هزار نفر زائر جابهجا شدهاند که ۱۴۰ هزار نفر از این تعداد تنها مربوط به مسیر خرمشهر و شلمچه بودهاند.
قائممقام مدیرعامل راهآهن گفت: قطارهای حومهای اهواز - خرمشهر به صورت رفتوبرگشت فعال هستند تا زائرانی که به اهواز میرسند بتوانند با سهولت بیشتری به مرز برسند.
وی از راهاندازی قطار ۲۴ ساعته خرمشهر - شلمچه نیز خبر داد و افزود: این قطار با دو دستگاه ریلباس بهصورت شبانهروزی و کاملاً رایگان در حال خدماترسانی به زائران است. با بهسازی انجامشده در این محور، سرعت مسیر از ۸۰ به ۱۲۰ کیلومتر در ساعت رسیده و زمان سیر حدود ۱۵ دقیقه شده است.
موسوی خاطرنشان کرد: برای رفاه حال زائران، در ایستگاه راهآهن شلمچه، یک هزار متر مربع چادر با سیستم سرمایشی برای استراحت کوتاهمدت زائران برپا شده است. همچنین فاز نخست ایستگاه راهآهن خرمشهر با صرف اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید و دو روز پیش از آغاز اعزامهای اربعین آماده خدماترسانی شد.
وی در پایان تصریح کرد: در مجموع، ۲۱۰ هزار صندلی برای ایام اربعین در نظر گرفته شده و روند جابهجایی زائران در هر دو مسیر رفت و برگشت با نظم و ایمنی در حال انجام است.
