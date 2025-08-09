به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله عمادی ظهر امروز شنبه در نشست ستاد اربعین حسینی در گذرگاه مرزی شلمچه با حضور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی همکاران در حوزه راهداری، راه‌آهن و زیرمجموعه‌ها، در صدد برگزاری اربعینی در شأن زائران با کمترین مشکلات هستیم.

وی افزود: حدود ۱۰ کیلومتر از مسیرهای منتهی به شلمچه با اعتباری بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان آسفالت و افتتاح شده است. همچنین ۶ پروژه فعال با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان در سطح استان در حال اجرا هستند که در حداقل زمان ممکن به بهره‌برداری خواهند رسید.

عمادی با تأکید بر اهمیت جاده امام رضا (ع) به‌عنوان پروژه‌ای استراتژیک برای تردد زائران شلمچه، گفت: مطالعات این پروژه در حال انجام است و با تأمین اعتبار و مجوزهای لازم، امیدواریم سال آینده شاهد افتتاح آن باشیم.

وی به پیشرفت محور اهواز-خرمشهر اشاره کرد و افزود: دو قطعه ۲۵ کیلومتری این محور با پیمانکاران فعال در حال اجراست و قطعه ۵۰ کیلومتری باقی‌مانده نیز به دو بخش ۲۵ کیلومتری تقسیم شده که مناقصه آن در حال انجام است.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان همچنین از پیشرفت مطلوب محور عبدالخان - بستان خبر داد و گفت: این پروژه که در سفر رئیس‌جمهور فقید اعتبار آن تخصیص یافت، با تکمیل ۱۱ کیلومتر در مرحله بیس و ۵ تا ۶ کیلومتر دیگر در دست اقدام، مسیر تردد به چذابه را تا ۱۰۰ کیلومتر کوتاه‌تر می‌کند.

عمادی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه راه و شهرسازی، اظهار کرد: این اقدامات در راستای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی انجام شده و گزارش‌های تکمیلی توسط همکاران راهداری ارائه خواهد شد.